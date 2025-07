I portacolori Di Lorenzo-Cardella (Porsche 911 Carrera RS) iscrivono il proprio nome nell’albo d’oro della gara trapanese valida per il Campionato Siciliano Rally Auto Storiche

Vittoria nel 2° Raggruppamento per Ricevuti-Catalano (BMW 2002 TII Touring)

Primati di classe per gli altri alfieri Ribaudo-Amato (Opel Corsa GSI) e Bonafede-Vizzari (Seat Marbella)

Il sodalizio capitanato da Eros Di Prima insignito, infine, dell’ennesima Coppa Scuderie della stagione 2025

Uno scorso fine settimana a dir poco trionfale, quello vissuto in casa Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl), nell’ambito del 2° Rally Storico Valle del Belice – Trofeo della Legalità. La gara trapanese, valida per il Campionato Siciliano Rally Auto Storiche, infatti, è stata vinta dai portacolori Antonio Di Lorenzo e Franco Cardella, a bordo della Porsche 911 Carrera RS di 3° Raggruppamento. L’affiatato binomio corleonese, autore di sei scratch in altrettante prove speciali delle 11 in programma, ha ottenuto il gradino più alto del podio dopo un avvincente botta e risposta protrattosi con i diretti avversari per l’intero corso della due giorni agonistica, riuscendo a sopravanzarli definitivamente nell’ultima frazione cronometrata. «Una competizione molto combattuta, risoltasi in nostro favore solo nelle battute finali» – ha sottolineato Di Lorenzo al traguardo – «Un risultato, va detto, che ci è costato un po’ più fatica del previsto. Al di là della bravura e della competitività mostrata dai nostri antagonisti Mistretta-Cangemi, a rivelarsi particolarmente insidioso, forse anche fin troppo, è stato l’asfalto. Non è stato per nulla agevole, infatti, correre su un fondo estremamente scivoloso e farlo con una vettura come la Porsche. Ci ho messo molto del mio per evitare, in più circostanze, di concludere a muro. Ad ogni modo, è andata più che bene». Altra prestazione da incorniciare, quella sfoggiata dai compagni di squadra Italo Ricevuti (BMW 2002 TII Touring) e Monica Catalano che, aggiudicandosi il 2° Raggruppamento, sono passati al comando della categoria nella serie regionale di specialità, a due round dal termine (Tindari e Taormina). Tra i contendenti del 4° Raggruppamento, importanti vittorie di classe per Sebastiano Ribaudo e Giuseppe Amato, su Opel Corsa GSI, e per Giovanni Bonafede e Flavia Vizzari, su Seat Marbella, rispettivamente, nella A/1600 e nella A/1300. Dulcis in fundo, il sodalizio presieduto da Eros Di Prima si è fregiato dell’ennesima Coppa Scuderie della stagione. Da registrare, invece, i ritiri di Cosimo Labianca-Erminia Rizzo (BMW 320i), Rosario e Alfredo Altopiano (Opel Ascona 400), Fulvio Garajo-Vincenzo Giambertoni (Renault 5 GT Turbo) e Vincenzo Lo Presti-Alessandro Catania (Lancia Fulvia Coupé).





Classifica finale 2° Rally Storico Valle del Belice – Trofeo della Legalità

1. Di Lorenzo-Cardella (Porsche 911 Carrera RS) in 43’49”7; 2. Mistretta-Cangemi (Renault 5 GT Turbo) a 9”; 3. Marsalisi-Mulè (Peugeot 205 GTI) a 2’38”4; 4. Palazzolo-Trumbaturi (Peugeot 205) a 4’08”6; 5. Ricevuti-Catalano (BMW 2002 TI) a 6’41”2; 6. Ribaudo-Amato (Opel Corsa GSI) a 7’30”9; 7. Luparello-Dilisi (Peugeot 205) a 9’05”7; 8. Bonafede-Vizzari (Seat Marbella) a 13’08”9.





