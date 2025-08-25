Nell’Agrigentino, gara test dai risvolti positivi per l’alfiere Giovanni Barreca (Peugeot 208 GT Line) fregiatosi dell’argento di classe, prima di rilanciarsi nella stagione rallistica, specialità a lui molto più congeniale

Buona la prima in casa Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl), una volta ripresa l’attività agonistica dopo la pausa estiva. In occasione del 5° Slalom Città di Alessandria della Rocca, round valido per il Campionato Siciliano Slalom, andato in scena lo scorso fine settimana nell’Agrigentino, infatti, il portacolori Giovanni Barreca ha concluso settimo assoluto fregiandosi, altresì, dell’argento in classe A/1600, in virtù del miglior riscontro cronometrico fatto registrare nella prima delle tre manche in programma. Per quanto poco avvezzo alla specialità (di fatto alla sola seconda partecipazione in carriera ad uno slalom dopo quella al “Babbaura” nel 2024), il rallista castelbuonese, al rientro dopo quasi due mesi di stop, ha sfruttato i 2750 metri del percorso per disputare un test con la fida Peugeot 208 GT Line, in vista dei prossimi appuntamenti sportivi.







«Al di là del buon risultato, che in realtà contava ben poco, abbiamo lavorato un po’ sull’assetto. Non molto a dir del vero, visto il poco tempo a disposizione tra una manche e l’altra» – ha raccontato Barreca – «Regolazioni minime quelle apportate che, però, non hanno giovato più di tanto. Confermando, in tal modo, l’efficacia delle soluzioni già intraprese nelle gare precedenti. Tutto sommato, un’esperienza rivelatasi utile».

Archiviata la competizione alessandrina, il driver madonita è atteso a un impegnativo finale di stagione. Tra il Tindari Rally di settembre e il “Taormina” di ottobre, difatti, sarà chiamato a difendere la leadership di categoria nel “Regionale” e a giocarsi la guida della stessa in Coppa di zona, distante una manciata di punti.





Classifica finale 5° Slalom Città di Alessandria della Rocca

1. Antonino Di Matteo (Formula Gloria C8 Suzuki) punti 139,23; 2. Incammisa (Radical SR4 Suzuki) 141,40; 3. Brusca (Peugeot 106 Rally) 152,18; 4. Cairone (Radical SR4 Suzuki) 153,21; 5. Mirabile (Citroen C3) 155,62; 6. La Greca (Fiat Seicento) 155,64; 7. Barreca (Peugeot 208 GT Line) 161,20; 8. Bellitti (Peugeot 106 Rally) 165,15; 9. Sapienza (Peugeot 208 GT Line) 165,16; 10. Monreale (Mitsubishi Lancer EVO IX) 165,47.





