Sugli arroventati asfalti del Nisseno, vittoria bis per i portacolori Di Lorenzo-Cardella (Porsche 911 Carrera RS) nella gara riservata alle auto storiche

Al sodalizio presieduto da Eros Di Prima assegnata anche la Coppa Scuderie

Nel confronto valido per la Coppa ACI Sport di zona, primati di categoria per gli altri alfieri Craparo-Lo Verme (Mitsubishi Lancer Evo IX) e per i locali Giancani-Alesso (Mini Cooper S)





In un clima torrido, ulteriormente “arroventato” dalle appassionanti sfide sul filo dei secondi, la Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl) si è fregiata della Coppa Scuderie una volta archiviato il 9° Historic Rally di Caltanissetta, valido per il Campionato Siciliano Rally Auto Storiche e andato in scena lo scorso fine settimana. Un riconoscimento maturato in virtù dei risultati messi a segno dai propri portacolori, tra i protagonisti indiscussi della competizione nissena. Dopo i successi conseguiti nelle tre edizioni 2024-2016-2017, infatti, l’alfiere Antonio Di Lorenzo (Porsche 911 Carrera RS di 3° Raggruppamento), affiancato da Franco Cardella, ha nuovamente scolpito il proprio nome nell’albo d’oro della gara.





L’affiatato binomio corleonese, al rientro dopo quasi tre mesi di sosta, è passato al comando nel corso della terza prova speciale delle nove in programma, mantenendo saldamente la leadership fino alla bandiera a scacchi. «È andata molto bene, mi considero estremamente soddisfatto» – ha sottolineato Di Lorenzo a ruote ferme – «Va detto che, quando alla fine della prima tappa, hanno comminato una penalità ai nostri diretti avversari, l’indomani (la domenica ndr) ci siamo limitati ad amministrare. Visto il vantaggio, non c’era alcun motivo di forzare il ritmo e prendere inutili rischi». Menzioni d’onore, altresì, per Filippo Basile (Lancia Fulvia HF) che, tornato in coppia col “patron” Eros Di Prima, ha conquistato la vetta del 2° Raggruppamento. Nel “Quarto”, invece, Giovanni Bonafede (Seat Marbella) con Flavia Vizzari sul sedile di destra, ha completato la top five. Unica nota stonata, i ritiri per problemi tecnici degli attesi “GORDON” e Totò Cicero, su Ford Sierra Cosworth, reduci dalla vittoria conseguita al “Nebrodi”, così come di Gandolfo Placa (Opel Manta 400) con Sandro Failla.





Epilogo positivo anche in ambito “moderno”, ovvero il 23° Rally di Caltanissetta, appuntamento della Coppa ACI Sport 9^ zona. Procedendo con ordine, obiettivo pienamente raggiunto da Agostino Craparo (Mitsubishi Lancer EVO IX) che, con Giovanni Lo Verme alle note, si è confermato in classe N4, dopo il sigillo già posto al Rally dei Nebrodi ai primi del mese. Tra le Racing Start Plus, promosso a pieni voti il rientro nella specialità dello “scalatore” locale Rino Giancani (Mini Cooper S) che, affiancato da Luigi Alesso, ha svettato nella “TB/1600” precedendo il concittadino nonché compagno di squadra Fabrizio La Rocca (Peugeot 308 GTI), navigato per la prima volta da Michele Spena. Sono stati della partita, infine, Giovanni Barreca (Peugeot 208 Rally4) e Marco Marin che, dopo un buon avvio sono incappati in una uscita di strada che ha compromesso la rincorsa al vertice; una volta rientrati in carreggiata, dopo aver perso oltre quattro minuti, hanno proseguito mirando solo a raccogliere punti in “R2”, per il prosieguo di stagione.

Domenica scorsa, infine, si è anche svolto il 4° Slalom del Gigante, ma nel Palermitano. La gara, valevole per la Coppa 5^ zona della specialità, ha salutato la piazza d’onore tra le “Storiche” dell’altro portabandiera Salvo Battaglia, su Porsche 911 Carrera RS.





