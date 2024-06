Nel Veronese, in occasione del quarto appuntamento stagionale del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, impegno per i portacolori Campedelli – Canton (Skoda Fbia RS Rally2) e Angelucci – Cambria (Citroen C3 Rally2), in lizza questi ultimi nella categoria Over 55

Nel secondo round della GR Yaris Rally Cup, invece, attesi Lo Cascio – Rappa (Toyota GR Yaris), già vincitori della gara inaugurale del monomarca

Dopo oltre un mese di pausa, il prestigioso Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, giunto al giro di boa, riaprirà i battenti nel prossimo fine settimana con la disputa del 42° Rally Due Valli. Il quarto di sette appuntamenti stagionali della massima serie tricolore vedrà l’impegno, altresì, della scuderia siciliana Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) che, per l’occasione, schiererà al via tre equipaggi sotto le proprie insegne.

Dopo aver centrato tre podi (due bronzi e un argento) in altrettanti round rimanendo in piena corsa per il titolo, Simone Campedelli punterà a massimizzare la trasferta nel Veronese, sempre alla guida della Skoda Fabia RS Rally2 della Step Five gommata Pirelli e affiancato nell’abitacolo dalla compagna Tania Canton. «Carico come sempre. Non vedo l’ora di tornare al volante» – ha sottolineato Campedelli alla vigilia – «Per preparaci al meglio, domani (mercoledì 26 giugno ndr) affronteremo dei test privati, nella speranza di poterli disputare sull’asciutto, viste le previsioni poco confortanti. Anche la gara potrebbe essere condizionata da un meteo variabile. Affrontarla sul bagnato, infatti, sarebbe tutta un’altra storia, vedremo».

Sarà della partita, altresì, Fabio Angelucci, a bordo della Citroen C3 Rally2 della D-Max Racing “calzata” Pirelli e sempre in coppia con Massimo “Max” Cambria. In lizza nella categoria Over 55, il pilota romano farà tesoro delle indicazioni ottenute, domenica scorsa, alla cronoscalata Lago Montefiascone. «Premesso che disputerò il “Due Valli” per la prima volta in carriera, i recenti test svolti nel corso della salita viterbese, si sono rivelati molto proficui» – ha sottolineato Angelucci – «Abbiamo lavorato sull’assetto, prendendo maggior confidenza con la frenata. L’augurio, ovviamente, è quello di beneficiare delle modifiche apportate anche sugli asfalti veneti che, ci dicono, essere molto insidiosi e selettivi».

Il trittico sarà completato, infine, dall’altro alfiere Salvatore Lo Cascio (Toyota GR Yaris curata dalla GB Motors) che, sotto l’egida della DLF Academy, sarà navigato dall’esperto palermitano Gianfranco Rappa. Occhi puntati sul giovane driver nisseno, anch’egli al debutto al “Due Valli”, ma desideroso di recitare il ruolo di protagonista anche nel secondo di cinque atti della GR Yaris Rally Cup, dopo il successo conseguito al Rally Regione Piemonte, match inaugurale del monomarca. Andando al programma dell’imminente competizione veronese, si entrerà nel vivo venerdì 28 giugno con lo svolgimento, in quest’ordine, della Qualifying Stage e dello shakedown; nel pomeriggio, invece, fuoco alle polveri con lo start delle prime tre prove speciali (di cui l’ultima in notturna). L’indomani, semaforo verde per le quattro rimanenti frazioni cronometrate. Presso la scenografica Piazza Bra, a Verona, sarà allestito il palco di partenza e d’arrivo.





Classifica assoluta conduttori CIAR Sparco 2024 (dopo tre gare)

1. Giandomenico Basso punti 45; 2. Crugnola 43,5; 3. Campedelli 38; 4. Signor 26; 5. Scattolon 24; 6. Nucita 12,5; 7. Andreucci 11,5; 8. Re 22; 9. Avbelj 10,5; 10. Mabellini 5,5.

Classifica conduttori CIAR Sparco 2024 – Over 55 (dopo tre gare)

1. “Pedro” punti 37,5; 2. Angelucci 33; 3. Galipò 15; 4. Giordano, Morino, Spinosa 12; 7. Oliani, Tasinato 10; 9. Galati 9; 10. Carli, Verna 8.

Calendario CIAR Sparco 2024

15/16 marzo – 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lu); 12/13 aprile – 18° Rally Regione Piemonte (Cn); 10/11 maggio – 108^ Targa Florio (Pa); 28/29 giugno – 42° Rally Due Valli (Ve); 26/28 luglio – 12° Rally Roma Capitale; 13/14 settembre – 47° Rally 1000 Miglia (Bs); 18/19 ottobre – 71° Sanremo Rallye (Im).





