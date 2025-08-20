Nell’Agrigentino, gara test per il portacolori Giovanni Barreca (Peugeot 208 Rally4/R2) in attesa dei prossimi impegni rallistici, specialità a lui più congeniale, tra Coppa di zona e serie regionale

Alessandria della Rocca (Ag), 20 agosto 2025 – Terminata la pausa estiva, la scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl) si rilancerà nell’agone agonistico in occasione del 5° Slalom Città di Alessandria della Rocca, round valido per il Campionato Siciliano Slalom, in programma il prossimo fine settimana nell’Agrigentino. Toccherà a Giovanni Barreca rappresentare i colori del sodalizio isolano lungo i 2750 metri del percorso, ricavato su un tratto della SS 118. Per quanto poco avvezzo alla specialità, il rallista palermitano, in lizza nel Gruppo A con la fida Peugeot 208 Rally4/R2, coglierà l’opportunità per disputare una gara test in vista dei prossimi appuntamenti sportivi.

«La mia partecipazione si è concretizzata grazie all’invito dei fratelli Cacciatore, partner nell’organizzazione dell’evento nonché miei preparatori» – ha spiegato Barreca alla vigilia – «Sarà utile per testare varie soluzioni di assetto prima di affrontare le ultime fatiche della stagione (Tindari Rally e Taormina ndr) oltre a riprendere confidenza con la vettura. D’altronde, il mio ultimo impegno risale al Rally di Caltanissetta del giugno scorso. Sarà un’esperienza, altresì, volta al puro divertimento».

A coronamento della prima edizione del Mennula Fest, la competizione alessandrina entrerà nel vivo domenica 24 agosto con la disputa delle tre manche ufficiali, precedute dalla salita di ricognizione.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.