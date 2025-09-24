Sui tecnici e altamente selettivi asfalti dell’isola toscana, teatro del prestigioso duplice appuntamento valido per il FIA European Historic Rally Championship e per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, trasferta per i portacolori siciliani Palazzolo-Cappello (Opel Kadett GSI) e Leggio-Gurrieri (BMW 2002 TI)





Da un’isola all’altra. Reduce dai recenti successi conseguiti al casalingo Tindari Rally Historic, la scuderia siciliana Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl) proseguirà gli impegni presentandosi al via del prestigioso XXXVII Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy, round doppiamente valido per il FIA European Historic Rally Championship e per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, in scena il prossimo fine settimana. Un appuntamento di respiro internazionale (ben 10 le nazioni rappresentate) che, dopo la pausa estiva, vedrà il rientro di Sergio Palazzolo. Il pilota palermitano che, per l’occasione ritroverà alle note Carmelo Cappello dopo la comune esperienza del giugno scorso al Rally Lana Storico, sarà in lizza al volane dell’Opel Kadett GSI di 4° Raggruppamento.





Sarà della partita, altresì, l’altro siculo Giuseppe Leggio. Il gentleman driver, atteso all’esordio stagionale dopo uno stop di quasi un anno, condividerà l’abitacolo della BMW 2002 TI di 1° Raggruppamento con il corregionale Rosario Gurrieri. Andando al programma dell’attesa gara elbana, giovedì 25 settembre dopo la cerimonia di partenza celebrata presso il comune di Porto Azzurro, scatterà la prima prova speciale (in notturna) delle 10 previste; il sipario calerà sabato 27 settembre con l’arrivo a Capoliveri. Saranno ben 133,58 i chilometri di tratti cronometrati, escludendo i trasferimenti. Garantita, infine, una significativa copertura mediatica in virtù delle dirette realizzate dal portale sportcultura.tv in collaborazione con ACI Sport.

