In occasione della prestigiosa Targa Florio, terzo appuntamento del Tricolore Rally, la scuderia locale presieduta da Eros Di Prima schiera al via Campedelli – Canton (Skoda Fabia RS Rally2), Angelucci – Cambria (Citroen C3 Rally2) e Runfola – Raccuia (Skoda Fabia Rally2)

Altrettanti equipaggi in lizza nella Coppa di zona

Sulle strade del mito, per affrontare l’ennesima fatica stagionale di un’annata agonistica sin qui ricca di soddisfazioni. Sarà una presenza di spessore quella della scuderia locale Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) alla 108ª Targa Florio, terzo atto del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR), in scena nel Palermitano il prossimo fine settimana. Saranno sei, infatti, gli equipaggi schierati al via nei colori del sodalizio presieduto da Eros Di Prima. Procedendo con ordine, a cinque anni di distanza dall’ultima partecipazione alla “corsa più antica del mondo”, Simone Campedelli (già vincitore dell’edizione 2019) tornerà a calcare i selettivi asfalti delle Madonie stabilmente affiancato da Tania Canton e a bordo della Skoda Fabia RS Rally2 della Step Five Motorsport, gommata Pirelli. Il talentuoso pilota romagnolo, tra i protagonisti della massima serie tricolore e reduce dal recente trionfo conseguito al Rallye Elba (gara test improntata per preparare al meglio la trasferta in Sicilia), punterà a mettere nel carniere più punti possibile per rimanere in scia, dopo aver guadagnato la seconda piazza nella classifica provvisoria di campionato in virtù di un bronzo e di un argento conquistati, rispettivamente, all’avvio in Toscana e nel successivo round in Piemonte. Impresa sportiva non impossibile ma per nulla facile, vista l’agguerrita nonché blasonata concorrenza. Sulla medesima falsariga, per quanto al rientro dopo una pausa un po’ più lunga dovuta a impegni professionali, sarà il compagno di squadra Fabio Angelucci. L’esperto driver romano, che per l’occasione ritroverà sul sedile di destra il messinese Massimo “Max” Cambria (ottimamente sostituito al “Ciocco” da Gianfranco Rappa), infatti, riprenderà il volante della Citroen C3 Rally2 della D-Max Racing “calzata” Pirelli, provando a consolidare la leadership (seppur condivisa) nella categoria Over 55. Il trittico in lizza nel CIAR, sarà completato dall’immancabile Marco Runfola. Il conduttore cefaludese, su Skoda Fabia Rally2 dell’Erreffe Rally Team, già salito sul terzo gradino del podio lo scorso anno alla luce di una prestazione magistrale, vorrà far bene di fronte il pubblico di casa coadiuvato alle note, per la prima volta in “carriera”, da Sergio Raccuia (subentrato all’abituale coéquipier nonché consorte Corinne Federighi, attualmente in dolce attesa).

Da un fronte all’altro, seppur disegnato nella medesima cornice. Altrettanti binomi della Island, infatti, saranno impegnati nel confronto valido per la Coppa Rally 9^ zona (CRZ). Dove faranno capolino Agostino Craparo (Mitsubishi Lancer Evo IX) e Giovanni Lo Verme, già messisi in luce al Rally Valle del Sosio, così come Andrea Licata (Renault Clio Rally5) e Totò Giglio; saranno della partita, altresì, Giovanni Barreca (Peugeot 208 Rally4) e Salvatore Mirenda.

Il prestigioso evento isolano entrerà nel vivo nella mattinata di venerdì 10 maggio con la disputa, in quest’ordine, delle prove libere, della qualifying stage e dello shakedown; nel pomeriggio, l’intero circus si trasferirà nella centrale Piazza del Parlamento, a Palermo, teatro della cerimonia di partenza, per proseguire con le prime tre prove speciali. L’indomani, infine, lo start delle rimanenti sei frazioni cronometrate e l’arrivo previsto presso Piazza Duomo, a Termini Imerese.





Classifica assoluta conduttori CIAR Sparco 2024 (dopo due gare)



1. Giandomenico Basso punti 27; 2. Campedelli 23; 3. Crugnola 19; 4. Signor 17; 5. Scattolon 11; 6. Andreucci 10; 7. Nucita 9,5; 8. Bottarelli, Re 5; 10. Aragno 4.

Classifica conduttori CIAR Sparco 2024 – Over 55 (dopo due gare)

1. Fabio Angelucci e “Pedro” punti 15; 3. Giordano e Morino 12; 5. Oliani e Tasinato 10; 7. Carli e Verna 8; 9. Costa 6; 10. Riva 5.

Calendario CIAR Sparco 2024

15/16 marzo – 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lu); 12/13 aprile – 18° Rally Regione Piemonte (Cn); 10/11 maggio – 108^ Targa Florio (Pa); 28/29 giugno – 42° Rally Due Valli (Ve); 26/28 luglio – 12° Rally Roma Capitale; 13/14 settembre – 47° Rally 1000 Miglia (Bs); 18/19 ottobre – 71° Sanremo Rallye (Im).

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.