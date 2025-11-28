Rafforzare i rapporti istituzionali, culturali ed economici tra la Repubblica di Corea e la Regione Siciliana. È questo l’obiettivo della missione diplomatica dell’Ambasciatore Choon-Go Kim in questi giorni in visita ufficiale a Palermo. Accompagnato dal Console Onorario Antonio Di Fresco che attraverso il suo operato da circa vent’anni rappresenta la Repubblica di Corea in Sicilia, l’Ambasciatore ha incontrato il sindaco Roberto Lagalla per lo scambio dei saluti istituzionali, il sovraintendente del Teatro Massimo Marco Betta e il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, per discutere dei rapporti di cooperazione già avviati tra i due Paesi e porre le basi su nuovi accordi per la mobilità studentesca e dei docenti.





Sempre all’Università, uno spazio è stato dedicato alla lectio magistralis dal titolo “La Corea oggi e domani: tra economia e cultura”, tenuta dal Consigliere per gli Affari Economici dell’Ambasciata, Hyong Wook Jang. Un’occasione per discutere della recente diffusione di vari aspetti della cultura coreana nel mondo, il fenomeno della cosiddetta Korean wave, insieme agli scenari futuri dal punto di vista culturale ed economico. “È per me motivo di grande onore ed orgoglio ricevere per la prima volta qui a Palermo Sua Eccellenza l’Ambasciatore Choon-Go Kim – spiega il Console Antonio Di Fresco – stiamo lavorando fianco a fianco per consolidare i rapporti già avviati con le istituzioni e con le imprese del territorio.

L’obiettivo è quello di far crescere i flussi commerciali con le nostre eccellenze produttive”. Al termine della sua visita, l’Ambasciatore si è ritagliato anche un momento per poter ammirare i mosaici del Duomo di Monreale.

