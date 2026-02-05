E’ stata una inaspettata cavalcata vincente il girone di andata della ‘regular season’ di serie A2 di pallanuoto maschile per la Lemon Sistemi Waterpolo Palermo, che ha completato le dodici giornate previste con 11 vittorie consecutive ed una sola sconfitta, arrivata alla fine del girone forse per un po’ di stanchezza.

La compagine del Presidente Antonio Coglitore, che ad inizio stagione si era ‘sbilanciato’ parlando soltanto di salvezza anticipata, è stata la vera sorpresa del girone sud, andando a vincere contro compagini molto più quotate come Gls Napoli Lions, Anzio Waterpolis e Nuoto Catania e ritrovandosi da sola in vetta alla classifica di serie A2.





La squadra, sostanzialmente, ha lo stesso organico della scorsa stagione, ma i ragazzi, grazie al gran lavoro operato dal tecnico Mario Raimondo, sono cresciuti tutti, trainati anche dal vicecapocannoniere del campionato, il serbo Nikola Eskert capace, fino ad ora, di realizzare 40 reti.

“Siamo al giro di boa e sono soddisfatto delle prestazioni e della crescita della squadra – dice il tecnico Mario Raimondo- Sapevo che saremmo stati competitivi e oggi ci troviamo in piena lotta per i playoff.

Non è il momento di guardare la classifica – continua Raimondo- ma è inutile nascondere la soddisfazione del momento. Due anni fa eravamo in piena lotta per i playout e oggi ci troviamo nella parte opposta, cambiando veramente poco.





Per poter mantenere questo status, però, dobbiamo lavorare ancora tanto, essere ambiziosi e umili. Dobbiamo fare quello che la competizione richiede.”

Naturalmente un occhio va anche alle difficoltà che la chiusura, si spera ancora per poco, della Piscina Olimpica, ha portato alla compagine palermitana.

“Stiamo crescendo in un momento critico visto che non ci alleniamo a Palermo. Come non guardiamo la classifica, non facciamo lo stesso per i tanti chilometri percorsi giornalmente per allenarci. Gestisco un gruppo di ragazzi validi e dai valori importanti. E, soprattutto – conclude il tecnico- dietro tutti noi c’è una società e una dirigenza che ci mette nelle migliori condizioni per poter affrontare tutto. Speriamo bene”

