Volge al termine la campagna elettorale della lista Architetti + di prima, guidata dall’architetto Giuseppe Di Prima, candidata al rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Palermo per il quadriennio 2025–2029.

«Palermo ha bisogno di futuro. E l’architettura deve tornare a essere uno strumento di immaginazione civica, di racconto, di progetto collettivo» – si legge nel manifesto programmatico della lista.

Le elezioni si svolgeranno online sulla piattaforma SKYVOTE, nelle giornate di martedì 13 e mercoledì 14 maggio, dalle ore 10:00 alle 18:00. Ogni iscritto potrà esprimere fino a 15 preferenze, con la possibilità di sostenere l’intera lista.





Nel corso delle ultime settimane, la lista ha promosso un intenso percorso di ascolto e confronto con la comunità professionale, riaffermando la necessità di un Ordine ispirato a tre principi fondamentali: visione, etica e responsabilità. Per Architetti + di prima, l’architettura deve tornare a essere un dispositivo di trasformazione collettiva, in grado di incidere in modo consapevole, inclusivo e qualificato sulle dinamiche urbane e culturali.

«Ogni gesto creativo è un mattone simbolico, ogni parola che prende posizione è già progetto. Una città vive davvero solo quando la società tutta si schiera, partecipa, immagina» – dichiara l’architetto Giuseppe Di Prima.





A testimoniare la vocazione dialogica e culturale della lista, sono stati coinvolti nel corso della campagna numerosi esponenti del mondo dell’arte, del teatro e della poesia. Particolarmente significativo l’intervento dell’attore e narratore Salvo Piparo, che ha offerto una riflessione intensa e civile, confermando il valore dell’architettura come linguaggio trasversale e responsabilità pubblica.

L’evento conclusivo della campagna si svolgerà oggi, 12 maggio, a partire dalle ore 18:00 e fino a tarda sera, presso Spazio Sintesi, in via Principe di Belmonte 26, Palermo: un’occasione per condividere con colleghe e colleghi i temi fondanti della proposta e chiudere insieme un percorso collettivo iniziato mesi fa.





A sostegno del progetto è stata realizzata una campagna digitale articolata in sedici video-clip, ambientate in studi professionali, cantieri, paesaggi urbani e naturali. I candidati si sono raccontati nei propri luoghi del fare e del pensare, tracciando un mosaico autentico di esperienze, visioni e impegno per la città e il territorio.





Giuseppe Di Prima

Architetto e interior designer, fondatore dello studio gdparchitettura, Giuseppe Di Prima è specializzato nell’uso della pietra naturale ed è riconosciuto a livello internazionale per la qualità materica e cromatica dei suoi progetti. Ambasciatore della pietra siciliana, ha operato in Corea del Sud, Stati Uniti e in diverse città italiane. Le sue opere sono state pubblicate su riviste di riferimento come AD, Domus, Interni e IoArch. Tra i progetti principali si annoverano il restauro contemporaneo di un interno a Palazzo Sambuca, il Parco Termale di Montegrotto Terme e il progetto di recupero dell’ex Abbazia di Gangivecchio.





Candidati della lista “Architetti + di prima”

Domenico Argento, Salvatore Cascio Ingurgio, Emanuela Di Gaetano, Alessandra Gambino, Susanna Gristina, Francesca Italiano, Luciana Macaluso, Nicola Piazza, Roberta Romeo, Eleonora Sciortino, Giuseppe Sucato, Roberto Termini, Mario Ventimiglia, Fabrizio Favuzza (sezione B).

Elezioni per il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Palermo

Quadriennio 2025–2029

Votazioni online su SKYVOTE – 13 e 14 maggio 2025, dalle ore 10:00 alle 18:00

