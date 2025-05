Il libro “La Vela magica” sarà uno dei protagonisti del Salone internazionale del Libro di Torino 2025. La diagnosi di una malattia oncologica, il buio iniziale, la forza di riuscire a ricominciare, riprogettare la propria vita.

“La Vela magica” è una storia vera scritta a quattro mani da Giusy Scandurra, Direttore dell’UOC Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro e ricercatrice presso l’Università “Kore” di Enna e da Agatino Catania, Contrammiraglio (a) Delegato per la Sicilia orientale della Lega Navale Italiana. Realizzato da Algra Editore e illustrato da Seby Genovese.

Il libro sarà presentato sabato 17 maggio alle ore 16, al padiglione Oval W116-X115 del Salone internazionale del Libro di Torino. Con il supporto non condizionante di Astrazeneca. Saranno presenti: Giusy Scandurra, Direttore UOC Oncologia Medica Ospedale Cannizzaro, Agatino Catania, Contrammiraglio Lega Navale Italiana – Delegato LNI per la Sicilia Orientale, Anna Maria Motta, Presidente Acto Sicilia, Sonia La Spina, Psico-oncologa.

Non si tratta di un semplice libro, ma di un progetto nato dalla collaborazione di due mondi apparentemente lontani, quello di ACTO Sicilia (Alleanza Contro il Tumore Ovarico) e della Lega Navale Italiana che si sono uniti dando vita a una grande e lunga collaborazione. Il libro “La Vela magica” è la rappresentazione di percorsi a bordo delle “Imbarcazioni della legalità” messe a disposizione dalla Lega Navale Italiana per aiutare i pazienti a ritrovare la capacità di “spiegare le vele” e guardare di nuovo all’orizzonte.

“La Vela magica” racconta la storia di Gioia, Samyra e della loro mamma. Il mare presente da sempre nelle loro vite, diventa nemico “tempesta della malattia”. Difficile vedere l’orizzonte, ma grazie ai medici e agli uomini e le donne di mare non solo è possibile vederlo, ma anche toccarlo e tornare in porto al sicuro, sebbene con qualche scalfitura sullo scafo. La vela e l’energia del mare rappresentano la vita e la possibilità, la voglia di ricominciare, sempre insieme.





ACTO Sicilia, Associazione Contro il Tumore Ovarico

A gennaio 2021 in Sicilia è stata costituita l’associazione “ACTO Sicilia -Alleanza Contro il Tumore Ovarico – ETS”, fortemente voluta e fondata da pazienti, familiari e medici. L’ACTO – Alleanza Contro il Tumore Ovarico, è presente a livello italiano e la sua missione è quella di unire, in una vera e propria alleanza, pazienti, ricercatori, medici, strutture sul territorio, uomini e donne di buona volontà intenzionati a collaborare, ciascuno con le proprie competenze, al progetto comune di lotta contro il cancro all’ovaio e i tumori ginecologici in generale. Una rete efficace di supporto a pazienti e familiari, con servizi e progetti disegnati sui bisogni specifici, in modo da non sentirsi soli ad affrontare paure e tabù.

