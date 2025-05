La rivista Jazz Guitar Today l’ha definita “Italian Jazz Guitar Master” dedicandole anche una delle copertine del 2020 ma sul fatto che sia una dei giovani talenti più promettenti del panorama jazz internazionale, nessuno sembra avere dubbi. Lei è Eleonora Strino e il 15 maggio sarà a Palermo per presentare “Matilde”, l’ultimo lavoro uscito per CAMJAZZ lo scorso febbraio che la vede sul palco alla chitarra insieme a Giulio Corini al contrabbasso, Claudio Vignali al piano e Zeno De Rossi alla batteria: Eleonora Strino 4et.

Una nuova anteprima per Sponde Sonore, la rassegna di world music e musica d’autore di Arci Tavola Tonda che in questa edizione ha voluto dedicare un focus proprio sulla chitarra e le sue declinazioni: dalla musica classica al jazz. Il concerto, ai Cantieri Culturali alla Zisa, avrà inizio alle 21,30.

Il quartetto crea un sound equilibrato dove lo strumento principale non sovrasta mai l’ensemble ma guida l’esplorazione musicale con raffinatezza ed eleganza. Il titolo e l’album prendono spunto da “Matilde”, figura femminile dipinta dal padre-artista in uno dei suoi quadri. L’ispirazione diventa una riflessione sulla forza creativa femminile, a partire dal jazz contemporaneo.

“Matilde – dice la Strino – è una donna che balla da sola in un piccolo paesino nell’entroterra della Spagna. Gli unici compagni di danza: un vento leggero che gioca con i suoi lunghi capelli neri ed un foulard bianco, intrecciato alle braccia affusolate. Lei è fiera, ha il volto sempre rivolto verso l’alto e sembra non temere nulla. Non ha paura del giudizio delle persone che la guardano quasi come fosse un’invasata, i suoi occhi sono chiusi e ridenti. Non ha paura di trovarsi in un territorio che non è il suo perché non appartiene a nessun luogo. Non ha paura di essere sola. Lei è Matilde: forte guerriera. A mio Padre, per avermi insegnato ad essere una donna libera”.

BIO

Eleonora Strino ha iniziato a suonare la chitarra da adolescente e ha ben preso capito, sentendo Jim Hall suonare con Bill Evans, di voler diventare una chitarrista jazz.

Si è formata in Conservatorio tra Napoli e Amsterdam, iniziando la sua carriera professionale come prima chitarra nell’orchestra del compositore italiano Roberto De Simone.

Grazie a Greg Cohen, bassista storico di Tom Waits che aveva suonato anche con Ornette Coleman, Lee Konitz e Woody Allen, incontrato durante un’audizione a Berlino, l’ha voluta al suo fianco facendola conoscere in tutta Europa.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con musicisti tra cui Jason Brown, Wayne Escoffery, Martin Taylor, Ulf Wakenius, Seamus Blake, Joey Baron, Dado Moroni, Adrianne West, Greg Cohen, Derryl Hall, Dario Deidda, Peter Bernstein, Jesse Davis, Aldo Zunino, Enzo Zirilli, Adam Pache, Emanuele Cisi, Rosario. E col celebre pianista italiano Dado Moroni.

Prevendita su DICE. Info e prenotazioni: 329 0698188









Luogo: Arci Tavola Tonda, Via Paolo Gili , 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

