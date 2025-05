Sabato 24 maggio 2025, alle ore 21:00, il sipario del Teatro Placido Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) si alzerà su una delle storie d’amore più amate di sempre: “La Bella e la Bestia – Il Musical”, messo in scena dalla talentuosa Compagnia Teatrale Il Cuore di Argante, con la regia di Giuseppe Spicuglia.

L’evento, organizzato da Agenzia Madreperla, siglata da Eventi Olimpo di Peppe Truscia, in collaborazione con il Circolo Alzavalvola di Enrico Munafò e Anna Salanitro Events Italia, con la Direzione Artistica di Fabio Portaro, rappresenta il gran finale della Stagione Teatrale 2024/25 del Teatro Mandanici, che tornerà con nuovi appuntamenti nella prossima edizione.





Tratto dal celebre romanzo di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, ispirato all’omonimo film d’animazione Disney e al musical di Broadway del 1994, lo spettacolo racconta la trasformazione di un principe egoista in una Bestia, condannato da un incantesimo fino a quando non imparerà ad amare ed essere amato. Ad accompagnarlo in questo percorso sarà Belle, una ragazza sognatrice, amante dei libri e del pensiero libero, disposta a sacrificare la propria libertà per salvare il padre.

Una produzione travolgente, con una scenografia coinvolgente, numeri musicali indimenticabili e una compagnia capace di restituire intensità emotiva, divertimento e poesia.





Nel ruolo della Bestia troveremo Luca Giliberto, mentre a interpretare Belle sarà Chiara Vinci, con la sua grazia e determinazione. Il vanitoso e sfrontato Gaston avrà il volto di Riccardo Lucci, affiancato dal comico Letont, interpretato da Mattia Paoli, che ricopre anche il ruolo dell’orologio Tockins. Corrado Vinci vestirà i panni dell’inventore Maurice, padre di Belle, mentre il brillante Lumière sarà portato in scena da Simone Alfieri. Nei panni di Chicco, il simpatico tazzino, ci sarà Costanza Catania, con Valentina Caleca nei panni della vivace Babette e Giuseppe Catania in quelli del temibile Monsieur Dark.

In occasione della Festa della Mamma, è attiva una promozione dedicata alle famiglie, valida dal 5 al 13 maggio:

Famiglia di 3 persone: 20% di sconto per la mamma, figlio entra gratis, papà con biglietto intero.

Famiglia di 4 persone: genitori a prezzo intero, figli entrano gratis.

Biglietti a partire da €25,00.

Un’opportunità imperdibile per condividere la bellezza del teatro in un’atmosfera da fiaba.





LA COMPAGNIA “IL CUORE DI ARGANTE”

Nata nel 2017 a Noto all’interno della Cooperativa Sociale Argante, la compagnia è guidata dal regista Giuseppe Spicuglia e si propone di formare le nuove generazioni attraverso il teatro come arte, mestiere e strumento educativo. Tra produzioni originali, musical internazionali e progetti con le scuole, Il Cuore di Argante si è affermata come una fucina di talenti e idee, con un’attenzione speciale al valore sociale e culturale dello spettacolo dal vivo.

Dal laboratorio alla scena, Argante educa alla bellezza e alla collaborazione, con spettacoli che uniscono tecnica, passione e poesia. Un progetto che vive anche grazie al coinvolgimento delle famiglie e della comunità, diventando sempre più un punto di riferimento nel panorama teatrale siciliano.

Per info e biglietti:

https://mandanici.organizzatori.18tickets.it/event/37720

Biglietti disponibili anche presso il botteghino del Teatro Mandanici:

Orari: dal lunedì al venerdì 9:30–12:30. Martedì e giovedì anche nel pomeriggio 15:30–18:30.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.