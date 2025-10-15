Nell’ambito della giornata dedicata all’orientamento al Liceo “Leonardo”, gli studenti hanno incontrato il primo luogotenente Filippo Alessandro Tropea, addetto stampa del Comando Marittimo Sicilia della Marina Militare di Augusta.

Il luogotenente, dopo essere stato accolto dalla dirigente scolastica, dottoressa Tiziana D’Anna, ha parlato agli studenti, nell’aula magna della sede centrale ed in quella del plesso di corso Europa, accompagnato dalla referente per l’orientamento, la docente Eni Pappalardo, delle opportunità di occupazione, dei concorsi per ufficiali e sottufficiali e del mare come possibilità di futuro per i ragazzi.





L’incontro odierno, come sottolineato dalla preside D’Anna, mira ad offrire agli studenti ed alle studentesse una panoramica sulle opportunità di carriera e di formazione offerte dalla Forza armata in questione, rappresentando un’ occasione propizia per conoscere i percorsi di studio e professionali, l’ accademia navale, le scuole per sottufficiali ed i concorsi pubblici, dialogando con un militare in servizio, ascoltando anche delle esperienze di vita militare e civile, illustrando le prospettive di carriera, di crescita personale e di formazione.

L’ iniziativa si inserisce nel percorso di orientamento post diploma, per aiutare i ragazzi a conoscere diverse possibilità di futuro civili e militari, sviluppando così una visione consapevole delle proprie attitudini e aspirazioni. La Marina Militare è la componente operativa marittima della difesa militare della Repubblica Italiana e costituisce una delle quattro forze armate, insieme a Esercito Italiano, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri. A essa sono affidati il controllo e la condotta delle operazioni navali nelle acque territoriali e internazionali. È l’unica forza armata in grado di operare sia sulla terraferma, sia nel mare e sia nell’aria.

