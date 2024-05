Il quantum e la meccanica quantistica approdano all’ I.i.s “Leonardo” di Giarre, in barca a vela, grazie al primo Sailing QuantinGiro (Sailing Quantum Tour), con la docente universitaria Paola Verrucchi, in giro per la penisola italica, a bordo della sua “Whisper”, per portare eventi di divulgazione scientifica, dedicati alla meccanica quantistica, coniugando il racconto di una navigazione a vela semplice e sostenibile, con la meraviglia del viaggio intellettuale della ricerca scientifica.

Sailing QuantinGiro si sviluppa nell’ambito delle attività promosse dalla Comunità europea, dal Consiglio nazionale delle Ricerche e dalle università italiane per la promozione della cultura scientifica e la sensibilizzazione rispetto alla sostenibilità ambientale, con il supporto della società di ricerca e sviluppo finlandese Algorithmiq e della sua divisione educativa e divulgativa QplayLearn, il riconoscimento della Società Italiana di Scienze e Tecnologie Quantistiche, il patrocinio del Comune di Portoferraio ed il sostegno della Lega Navale.

La scienziata, socia e velista della LNI Sezione di Portoferraio, ricercatrice in fisica teorica dell’Istituto dei sistemi complessi del CNR e docente all’università di Firenze, dove studia ed insegna fisica quantistica, è ospite in questi giorni della sezione di LNI di Riposto, giunta al Porto dell’Etna, da sola, a bordo di una barca a vela di 5.80 metri, salpata lo scorso primo ottobre dall’ isola d’ Elba, per un giro d’Italia.

Grazie alla collaborazione avviata tra LNI sezione di Riposto e l’I.i.s “Leonardo” di Giarre, la scienziata velista è stata ospite, al liceo giarrese, per un incontro, con gli studenti delle quarte e quinte classi, supportata dal lavoro in team del Dipartimento di Matematica e Fisica, guidato dalla professoressa Agata Santoro, coadiuvata dalla referente del progetto, la professoressa Grazia Patrizia Raciti.

La ricercatrice è stata accolta dalla dirigente scolastica Tiziana D’Anna, alla presenza del direttivo di LNI,(con gli istruttori: Cuscona, Barbagallo, Conticello e Brescia, in rappresentanza del presidente Giuseppe Ballistreri) onorata della visita dell’esperta in meccanica quantistica, che ha scelto il liceo “Leonardo” per parlare, fra quibit ed entanglement, di teletrasporto e quantum-computer, coinvolgendo attivamente gli studenti in esperimenti di simulazione di teletrasporto, con la sua relazione dal titolo: “Tre quibit alle Canarie: il teletrasporto quantistico”.

“La vela e la fisica quantistica -ha dichiarato la professoressa Verrucchi- sono le mie più grandi passioni, grazie a questo progetto le ho messe insieme. Altro motivo che mi ha spinta ad andare in barca a vela è il mio desiderio di andare oltre, il bisogno di scoprire quello che c’è al di là di quello che conosciamo. C’è -ha sottolineato- un’anologia tra il mio viaggio in barca e l’Odissea, come Ulisse, anch’ io vivo il conflitto da una parte di restare nella mia zona di confort e l’altro di mollare gli ormeggi, lasciare la zona di confort, muoversi e andare via”.

Ad interagire con la docente universitaria gli studenti di V^ A: Livia Marano, Leonardo Emanuele e Marco Benvenuti , coordinati dal professore Nello Foti.

“Quella di oggi è stata un’opportunità unica e rara -ha commentato la preside Tiziana D’ Anna-per i nostri studenti, che grazie alla lezione magistrale della professoressa Verrucchi, hanno potuto conoscere i fondamenti della meccanica quantistica, cosi da apprezzare i nuovi scenari e le inedite prospettive, che essa offre nel prossimo futuro”.

Giarre, 20.05.24 U.S/P.T

Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 1, GIARRE, CATANIA, SICILIA

