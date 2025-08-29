Concentrati sulla prossima gara, ma celebrando anche quelle passate. È l’obiettivo dell’Automobile Club Trapani, organizzatore della Cronoscalata Monte Erice, in programma da venerdì 5 a domenica 7 settembre e valida come ultima prova del Campionato Supersalita oltre che per il Campionato Italiano Velocità della Montagna (CIVM), Campionato Siciliano Velocità della Montagna e Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche (CIVSA).

Nel corso del talk-show “Le curve della Storia”, previsto per giovedì 4 settembre nei locali dell’Ac Trapani, in via Virgilio 115, oltre ad assegnare il premio “Morselli” al pilota alcamese Salvatore Spinelli, verrà anche celebrato Pasquale Tacci, primo vincitore della Monte Erice nel 1954. Con la sua Alfa Romeo 1900, il pilota di Sciacca, partendo dalla centralissima piazza Vittorio Emanuele a Trapani, dove da alcuni anni sono tornate a tenersi le verifiche sportive, giunse ad Erice percorrendo quei 16 chilometri e 550 metri in 11 minuti e 30 secondi. E negli anni successivi partecipò altre volte ottenendo sempre ottimi risultati: 6° nel 1955 e nel 1957 e 4° nel 1958.







A ritirare il ricordo che l’Automobile Club Trapani ha riservato a Pasquale Tacci sarà il figlio Nino Tacci che parteciperà al talk-show in programma alle 19. Giovanni Pellegrino, presidente dell’Ac Trapani, ha fortemente voluto questo riconoscimento a Pasquale Tacci, perché “se oggi la Monte Erice è una delle Cronoscalate più belle d’Italia, tanto da far parte del Campionato Supersalita – sono le sue parole -, lo dobbiamo a tutti quei piloti che, nel corso degli anni, hanno affrontato queste curve dando il loro meglio e consentendo una crescita costante della competizione. Oggi si può affermare tranquillamente che non si è piloti se non si ha nel proprio bagaglio almeno una Monte Erice e non c’è modo migliore di dimostrarlo che assegnando un riconoscimento a Pasquale Tacci, il primo vincitore della gara. Un pioniere del mondo dei motori che ha avuto sempre un feeling particolare con la nostra Cronoscalata”.



Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.