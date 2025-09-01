La Cronoscalata Monte Erice sarà “grandi firme”. Domenica 7 settembre, per l’ultimo appuntamento del campionato Supersalita, saranno ai nastri di partenza i migliori piloti del panorama nazionale. A 24 ore dalla chiusura delle iscrizioni, infatti, hanno perfezionato l’iscrizione i primi sette piloti della classifica della massima competizione di velocità salita, da Simone Faggioli, già laureatosi campione nell’ultima gara di Gubbio, ad Andrea Di Caro, da Giancarlo Maroni a Franco Caruso per proseguire con Samuele Cassiba, Francesco Conticelli e Achille Lombardi.





La Monte Erice, che sarà valida anche per il Campionato Italiano Velocità della Montagna, per il Campionato Siciliano Velocità della Montagna e per il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche, si conferma un appuntamento al quale i piloti vogliono esserci per provare l’ebrezza di cimentarsi su un circuito tra i più difficili di tutto il panorama nazionale, con tornanti spettacolari ed allunghi nei quali far valere la potenza dei motori, tra il pendio della montagna e lo sfondo del mar Tirreno.





“Anche quest’anno la Monte Erice godrà di un parterre di assoluto livello – afferma Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani, l’ente organizzatore della manifestazione motoristica trapanese che quest’anno vivrà la sua sessantasettesima edizione -. Avere al via della gara i migliori piloti della classifica del campionato Supersalita testimonia il grande fascino che questa competizione ha tra gli attori principali di questa competizione. E noi, come ogni anno, faremo di tutto per rendere questa gara uno spettacolo sempre più grande”.



