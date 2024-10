Paceco – sabato 26 ottobre, presso la Villa Comunale (Via Leonardo Sciascia, 8) si terrà l’ultimo spettacolo di “Risonanze musicali – Un viaggio temporale attraverso la musica”, la rassegna musicale proposta ed eseguita dagli allievi e dai docenti del Conservatorio Statale di Musica A. Scontrino di Trapani in collaborazione con l’Ente Luglio Musicale Trapanese e il Comune di Paceco.

Alle ore 21:00, sul palco allestito all’interno della villa, salirà l’Orchestra Sinfonica Giovanile del “Conservatorio A. Scontrino” diretta dal Maestro Andrea Ferrante che eseguirà alcune musiche tratte dai repertori di autori contemporanei e storici durante il concerto La musica è un gioco da bambini. L’ingresso alla villa è gratuito fino ad esaurimento posti.

«Volge al termine – dichiara il Sindaco di Paceco Aldo Grammatico – il calendario di eventi musicali nato dalla collaborazione fra il comune di Paceco, il conservatorio Scontrino e l’Ente Luglio Musicale Trapanese Questa collaborazione ha consentito alla musica di arrivare alle orecchie, agli occhi e al cuore di tutte quelle persone che in questi mesi hanno potuto partecipare ai vari concerti gratuiti che abbiamo svolto all’interno della nostra villa comunale e in altri luoghi della nostra città. È l’inizio di un percorso di collaborazione che questa amministrazione si augura di poter continuare anche negli anni futuri mettendo a disposizione dei fruitori la grande qualità delle proposte offerte dai Maestri e dai musicisti del conservatorio. Il grande lavoro delle maestranze dell’Ente luglio ha reso possibile la riuscita di tutti gli eventi svolti. Rinnovo l’invito alla mia cittadinanza e a tutti gli amanti della buona musica a partecipare a questo evento di chiusura della stagione estiva».

«Siamo veramente felici e orgogliosi del successo che ha ottenuto questa rassegna – dichiara il Consigliere delegato dell’Ente Luglio Musicale, Natale Pietrafitta – frutto sicuramente di una perfetta intesa con l’intera amministrazione del Comune di Paceco e con gli allievi e gli studenti del Conservatorio A. Scontrino di Trapani. Assieme, in perfetta sinergia, abbiamo lavorato proponendo un programma musicale diversificato, che abbracciasse più generi musicali – dal jazz, al rock, dalla musica classica all’opera – e ciò ha sicuramente permesso di avere un pubblico eterogeneo. La nostra mission iniziale – conclude – era quella di portare il teatro tra la gente ed esserci riusciti ci dà la forza di continuare questo percorso appena intrapreso».

«Questa rassegna – dichiara invece il Direttore di produzione dell’Ente Luglio Musicale, Giacomo D’Angelo – ha saputo abbracciare diversi generi, creando “risonanze musicali” che hanno attraversato epoche e stili. Il concerto conclusivo dell’Orchestra Sinfonica Giovanile non rappresenta una vera fine, ma un nuovo inizio. Con i giovani musicisti, le risonanze di oggi continueranno, infatti, a echeggiare nel futuro, mantenendo vivo questo “viaggio temporale attraverso la musica”».

L’orchestra sinfonica giovanile nasce per iniziativa di Andrea Ferrante, titolare della Cattedra di Elementi di Composizione per Didattica della Musica e dello Strumento presso il Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani. In essa convergono esperienze e competenze di vari natura e livello, divenendo in tal modo luogo di crescita artistica per i giovanissimi musicisti, palestra di formazione didattica per i tirocinanti e luogo di sperimentazione e verifica metodologica per i docenti.





