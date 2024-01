C’è grande attesa a Bagheria per l’evento in programma il 6 gennaio alle ore 19 nella Chiesa Madre (Natività della Beata Vergine Maria) con ingresso gratuito.

Questo il programma della serata:

A. Vivaldi – Gloria RV589 (1 Movimento); J. S. Bach – Jesus Bleibet meine Freude (estratto Cantata 147); G. Faurè – Cantique de Jean Racine, Op. 11; V. Miserachs – Cantate Domino; A. Cericola – Ninna nanna a Gesù bambino; A. C. Adam – Cantique de Noël; L. Van Beethoven – IX sinfonia per soli coro e orchestra Op.125 (IV Movimento); F.X. Gruber (arr.) – Stille Nacht; S. Alfonso (arr.) – Tu scendi dalle stelle; S. Di Blasi (Arr.) – Gli angeli delle campagne – Adeste Fideles; J. Rutter – Candelight Carol.

Si tratta dell’inaugurazione dell’VIII Stagione Concertistica con il tradizionale 19° Concerto di Epifania del Coro Polifonico Laudate Dominum di Bagheria, con l’Orchestra da Camera Bequadro diretti dal Salvatore Di Blasi, con i Soprano Susanna La Fiura, Anna Maria Pinsino e Anna Anselmo, il mezzosoprano Honoka Sekiya, il Tenore Rosario Cristaldi e il basso Marco Tinnirello.“Nell’ambito della Stagione Concertistica Città di Bagheria, proponiamo il 19° evento dell’Epifania, che rappresenta una tradizione affermata e seguita con la quale ci avviamo verso la conclusione di periodo concertistico molto intenso delle festività –– dopo l’evento di pochi giorni fa, organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Bequadro di Bagheria con il contributo del Ministero della Cultura, in omaggio a Renato Guttuso nel giorno del suo compleanno, ossia il 26 dicembre, data in cui la città vuole celebrare uno dei suoi più illustri artisti. Invitiamo la cittadinanza a partecipare, sabato 6 gennaio in Chiesa Madre”.