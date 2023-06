Il profumo dei pop corn caldi, le luci della sala che si spengono e danno vita alla magia del cinema. E, proprio in occasione del “Cinema in Festa”, al Cinema Lux di Palermo arriva una rassegna da gustare tutta d’un fiato: “La notte dei corti viventi”, dove verranno proiettati 5 cortometraggi realizzati da giovani cineasti palermitani, che saranno anche presenti in sala.

Appuntamento mercoledì 14 giugno, alle 21, in via Francesco Paolo Di Blasi, 25.

I cortometraggi che verranno proiettati, in ordine di produzione, sono:

– Cosa avrà voluto dire il poeta? (2021, 20’, documentario/commedia), diretto da Giulio Gulizzi, con Enrico Ustica. Si tratta di una riflessione sull’artista e l’intellettuale del futuro attraverso una passeggiata con il giovane poeta Enrico Ustica per le strade di Palermo, sua città natale;

– Muri di vetri (2023, 30’, documentario/commedia), diretto da Roberto Franzitta, con Nino Vetri, Giacco Pojero e Marco Monterosso. La storia vera di Nino Vetri: musicista, scrittore e cowboy palermitano;

– Non ancora (2023, 18’, drammatico), diretto da Claudia Viani, con Aurelio Di Marco e Alessandra Cassina. Un road movie siciliano su un incontro casuale, quello di Daniele e Nadia, entrambi in fuga da avvenimenti che non vorrebbero affrontare;

– Maria e il Diavolo (2023, 12’, horror/psichedelico), diretto da Fabrizio La Monica, con Ferdinando Gattuccio e Giovanna Monte. La giovane Maria incontra un uomo d’aspetto identico al padre defunto. Sarà l’inizio di un incubo.

– Una cosa difficile come il sesso (2023, 15’, thriller/grottesco), diretto da Pietro Graffeo, con Nanaji Shakya, Ludovico Caldarera ed Elena Pistillo. Un ragazzo dovrà affrontare una pirotecnica nottata di espiazione.

Infine, per l’occasione, verrà ricordato di poter supportare la produzione del lungometraggio “Cosa avrà voluto dire il poeta?”, diretto da Giulio Gulizzi, scritto assieme a Roberto Franzitta e con Fabrizio La Monica tra i co-protagonisti, attraverso la campagna crowfunding su Eppela.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 3,50 euro e può essere acquistato al seguente link https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=437152&InstantBuy=1&CallingPageUrl=https://www.liveticket.it/elenco_opere.aspx?Id=421324#ancWizard

