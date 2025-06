Riconoscere il merito per ispirare il futuro

La Notte delle Stelle è la suggestiva ed efficace denominazione assegnata alla festa di celebrazione dei successi, degli impegni e dei numerosi momenti speciali vissuti da tutta la comunità del Majorana, alunni, docenti, dirigente e personale Ata, per il corrente anno scolastico, che si terrà venerdì 6 giugno dalle ore 19:30 negli spazi esterni dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” di Milazzo a ripresa di una tradizione consolidata e attesa da tutte le componenti scolastiche, comprese famiglie e amici degli studenti.



L’evento, organizzato con grande senso di appartenenza e forte entusiasmo dai rappresentanti d’istituto, non si configura quale festa e musica, bensì esperienza immersiva, comunitaria e trasformativa, positivo bilancio di un anno denso di sfide e progettualità, per una scuola che ha messo radici nel territorio e che ha mostrato il suo occhio sempre attento ai bisogni dei ragazzi, al loro sviluppo e benessere psico-fisico, nonché al loro grande traguardo di studi e formazione.

Particolarmente soddisfatto il Dirigente Scolastico, prof. Bruno Lorenzo Castrovinci, che, estendendo l’invito a tutta la cittadinanza, alle istituzioni e associazioni del territorio, commenta la giornata con parole di riflessione e analisi: “Questo evento, divenuto ormai un appuntamento identitario della scuola, rappresenta un momento solenne di celebrazione e riconoscimento per gli studenti che si sono distinti nel corso dell’anno scolastico per merito, talento, spirito di iniziativa e senso di responsabilità.

È il gesto con cui la scuola afferma che il sapere ha un valore intrinseco, che la fatica è degna di rispetto, che la passione e l’impegno sono semi da coltivare. Premiare il merito, nelle sue molteplici forme, dalla brillantezza accademica alla creatività progettuale, dall’impegno civico alla sensibilità artistica, significa riconoscere ciò che spesso si consuma nel silenzio quotidiano, ovvero l’energia costante di chi si mette in gioco per crescere, per migliorare, per costruire un domani migliore”.



Affidata ai ragazzi e alla loro sana vitalità, la serata è stata suddivisa in vari momenti in cui i rappresentati di istituto Gemma Rotina e Antonio Puliafito accoglieranno, sul palco allestito per l’occasione, i vari studenti distintisi nel corso del corrente scolastico per la partecipazione a vari concorsi, progetti e competizioni, alternando momenti di intrattenimento fra balli, canti, esecuzioni musicali e la rappresentazione teatrale de La lupa che trasformerà il Majorana in un teatro a cielo aperto.



La finalità condivisa dal corpo docente dell’istituto mamertino che, ovviamente sovrintende all’intera regia dell’organizzazione dell’evento, è ancora una volta promuovere un modello educativo che intreccia, consapevolmente, didattica e riconoscimento del valore umano e culturale degli studenti, diventando catalizzatore di appartenenza e rafforzando i legami tra la scuola e il territorio.



Ecco allora “La notte delle stelle” proiettata su un piano pedagogico e diventare serata identitaria di un istituto scolastico, il Majorana, che nella valorizzazione delle eccellenze e nel riconoscimento dei vari percorsi proposti ai propri studenti, si trasforma in un vero e proprio dispositivo capace di motivare gli studenti, alimentare una cultura del merito sana e inclusiva e proiettare la scuola verso un’educazione autenticamente orientata al futuro.



Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.