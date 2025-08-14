



PALERMO 14 AGOSTO 2025 – A tre mesi dalla partenza della XII Palermo International Half Marathon-Coppa PackItalia, in programma domenica 19 ottobre a Mondello, la manifestazione fa già registrare numeri da record: 800 iscritti e un incremento del 50% di presenze straniere rispetto allo scorso anno. Sono oltre 40 le nazioni rappresentate e ben 33 le province italiane da cui provengono i podisti, confermando il crescente appeal dell’evento.

Quest’anno la gara ospiterà anche il Campionato Italiano di Mezza Maratona FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) e il Campionato siciliano delle Polizie Locali. Madrina d’eccezione sarà Giusy Versace, atleta paralimpica e volto noto della TV, che porterà la sua testimonianza di sport e inclusione.

Il percorso – certificato a livello internazionale sia per la mezza maratona che per la 10 km Trofeo Nuova Sport Car – offrirà agli atleti uno scenario unico tra il mare di Mondello, il parco della Favorita e le bellezze storiche di Palermo, con un tracciato veloce e tecnicamente apprezzato anche dai top runners.

“Il dato degli iscritti, soprattutto stranieri, conferma che la Palermo International Half Marathon è ormai un punto di riferimento per chi cerca un evento in grado di coniugare sport e turismo – sottolinea Nando Sorbello, organizzatore e anima del circuito Running Sicily – vedere atleti da 40 nazioni correre fianco a fianco sulle strade della nostra città è il segno di quanto Palermo sia entrata nel cuore dei podisti di tutto il mondo”.

La XII Palermo International Half Marathon sarà la quarta tappa del circuito Running Sicily – Trofeo Packitalia, proseguendo il cammino iniziato con Malta, Catania e Sant’Alfio, e confermandosi come una delle corse su strada più amate e seguite del panorama nazionale.

Intanto l’organizzazione va incontro agli atleti siciliani con quote di iscrizione agevolate: 25 euro per la partecipazione alla Half Marathon e 18 per 10 Km. e Walkathon. La promozione sarà valida fino al 25 agosto. (nr)





