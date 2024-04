Giovedì 11 aprile p.v. alle ore 17.30, si terrà all’Istituto Gramsci Siciliano (Cantieri culturali alla Zisa – ex Officine Ducrot | via Paolo Gili 4) un incontro sul libro La passione del comprendere. Arte, politica e teatro di Giuseppe Fava, a cura di Pierlorenzo Randazzo.

Previsti i saluti di Salvatore Nicosia.

Ne discuteranno: Giuseppe Andreozzi, Responsabile Archivio Fondazione «Giuseppe Fava»; Roberto Giambrone, Giornalista e critico teatrale; Rino Messina, Magistrato e storico.

Interverranno: Francesca Andreozzi, Chiara Pasanisi, Anna Sica, Aldo Gerbino, Pierlorenzo Randazzo.

Coordinerà Nicola De Domenico

IL LIBRO



Questo volume raccoglie saggi sul teatro, la poesia e l’impegno civile di Giuseppe Fava, scrittore e drammaturgo, nato a Palazzolo Acreide nel 1925 e morto a Catania nel 1984, freddato da due sicari della mafia all’uscita del Teatro Stabile. La sua è una drammaturgia delle contaminazioni dei generi e delle forme, e soprattutto delle pratiche di recitazione. Protagonista di un’intensa e costante collaborazione con l’attore Turi Ferro, sperimentò temi, contesti e una prassi scenica che si intersecano anche con la cultura e la storia nazionale.

Fava concepì il suo impegno artistico e letterario come esercizio di un potere investigativo e inquisitorio che si fonda sulla scelta esistenziale di quella libertà che non è originariamente connaturata all’uomo, ma è ardua e consapevole conquista di un decoro personale sostanziato di integrità morale; una dignità che non è mai negoziabile, qualunque possa essere il prezzo da pagare, e che è anche acquisto ed esercizio di un potere effettivo fondato su un’accurata comprensione della realtà. La drammaturgia di Fava è un ricco giacimento per la storiografia teatrale e la storia del nostro Paese.

Contributi di: Giuseppe Maria Andreozzi (Fondazione Giuseppe Fava), Nicola De Domenico (Università di Palermo), Aldo Gerbino (Università di Palermo), Chiara Pasanisi (Università di Roma “La Sapienza”), Pierlorenzo Randazzo (Università di Roma “La Sapienza”), Anna Sica (Università di Palermo).





Luogo: Istituto Gramsci Siciliano, Cantieri culturali alla Zisa – Via Paolo Gili 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 11/04/2024

Data Fine: 11/04/2024

Ora: 17:30

Artista: Istituto Gramsci Siciliano

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.