La Premiazione del Concorso di Futuri Cittadini Responsabili 2.0 e i risultati a Corleone in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente

Oltre 30 Scuole Siciliane coinvolte nel quinquennio progettuale, per 10 mila Futuri Cittadini Responsabili protagonisti di un cammino educativo civile ed ambientale: (Partecipanti nel 2023, anche gli Istituti scolastici di Roma, Spoleto e la Spezia). Il 3 giugno 2025 in occasione della prossima Giornata Mondiale dell’Ambiente, presso l’ Istituto Scolastico “Giuseppe Vasi” la cerimonia di premiazione e l’annuncio dei vincitori con il patrocinio anche del Comune di Corleone, di ARPA Sicilia, del Dipartimento Regionale della Protezione Civile e dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura.

Nell’A.S. 2024/2025, i primi classificati per ciascun modulo oltre ai 2 premi speciali (CAE spa e Macchia Mediterranea) riceveranno come premio le borsette antispreco alimentare.

Inoltre tutte le Istituzioni Scolastiche partecipanti al Concorso riceveranno una selezione di volumi editi da L’Unione Sarda e Carthago Edizioni e l’attestato di partecipazione ed un a targa ricordo.

Le classi ed i ragazzi, risultati vincitori del progetto “Futuri Cittadini Responsabili 2.0 – Cammino educativo di Responsabilità Civile ed Ambientale” nell’A.S. 2024/ 2025:

• Primo classificato per il modulo CONIRI l’elaborato della 5A della Scuola Primaria dell’IC 3 di Patti (ME).

• Primo classificato ex equo per il modulo SANA l’elaborato della Classe 1E della Scuola Secondaria di Primo Grado del Plesso “Gussio” di S. Alessio Siculo (ME) dell’Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva.

• Primo classificato ex equo per il modulo SANA l’elaborato delle Sezioni A e B della Scuola d’Infanzia Paritaria Comunale “Salvo Basso” di Scordia (CT).

• Primo classificato per il modulo VITA l’elaborato della Classe 2BT della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo “Orso Mario Corbino” di Augusta (SR).

• Primo classificato per il modulo Pasta e Fagioli con… l’Olio – La Dieta Mediterranea Ti fa bene il padlet delle Classi 2A e 2C della Scuola Secondaria di Primo Grado “S. Neri” di Giampilieri Superiore (ME) dell’IC Santa Margherita.

• Primo classificato per il modulo Azioni in orto l’elaborato della Classe 2B della scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo “Orso Mario Corbino” di Augusta (SR).

• Premio Speciale CAE spa alle attività trasversali a tutti i moduli delle classi 2F-2G della Scuola Secondaria di Primo Grado del Plesso “Tommaso Aversa” di Mistretta (ME) dell’IC “Tusa-Mistretta”.

• Premio Speciale Macchia Mediterranea all’e-book multidisciplinare della classe 2E della Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Martino” dell’IC Tremestieri di Messina.

• Menzione Speciale Modulo CONIRI Speciale Premio Basile all’e-book multirischio della classe 1F della Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Martino” dell’IC Tremestieri di Messina.

• Menzione speciale della Giuria alla Scuola Secondaria di Primo Grado “Enzo Drago” di Messina per il Modulo CONIRI.

• Menzione speciale della Giuria alla Scuola Primaria per l’elaborato Pluriclasse all’IC Capizzi-Cesarò per il modulo SANA.

Agli Studenti partecipanti all’iniziativa, è stata richiesta la stesura di elaborati sulle tematiche ambientali e territoriali, finalizzata ad una maggiore sensibilizzazione sui rischi climatici e sulla necessità di avviare un processo di coinvolgimento nelle scelte future attraverso proposte ecosostenibili.

Il Progetto, nato nell’ambito della convenzione tra INGV e AssoCEA Messina APS e con la collaborazione della Città Metropolitana di Messina Nodo InFEA, è stato coordinato dall’Associazione per lo Sviluppo Sostenibile e il Centro di Educazione Ambientale di Messina (AssoCEA Messina APS) con la collaborazione dell’Istituto Nazionale di Geofsica e Vulcanologia (INGV), del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), dell’Istituto di Ricerca, Sviluppo e Sperimentazione sull’Ambiente ed il Territorio (CTS IRSSAT) e della Città Metropolitana di Messina con la collaborazione – nelle Giornata Speciali dedicate alle Cucinate di Pasta e fagioli … con l’Olio – La Dieta Mediterranea Ti fa bene – di CAE spa, Dipartimento Regionale Protezione Civile della Regione Siciliana, IDIMED e Legumi Siciliani.





