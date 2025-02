“Le notti senza memoria” è il titolo del libro di Carmelo Sardo che sarà presentato a Palermo venerdì 14 febbraio alle 17:30 negli spazi della Libreria Feltrinelli, in via Camillo Benso Conte di Cavour 133. Edito da Bibliotheka, il romanzo narra di Carlo che, nell’ultimo segmento della sua vita tormentata, ripercorre l’amore folle e delirante per Nora, donna fascinosa conosciuta per caso in un bar quando lei aveva vent’anni e lui trentadue.





Di notte, nel sogno, la loro passione si fa sempre più travolgente, mentre nella realtà le cose sono molto diverse.

L’uomo prova a rifarsi una vita sposandosi con un’amica di Nora, ma il matrimonio non funziona. Dalla città siciliana in cui vive, si trasferisce a Milano per lavoro ma nei suoi sogni c’è sempre Nora, la donna che ama. Sarà un incidente stradale a liberarlo dai fantasmi e a fargli scoprire una verità sconvolgente, che lo costringerà a riscrivere l’intera storia della sua vita.

La presentazione del libro, organizzata dalla CIDEC Sicilia in collaborazione con Feltrinelli, si terrà alla presenza dell’autore, in dialogo con la giornalista Marianna La Barbera. L’evento si aprirà con i saluti del presidente regionale dell’associazione di categoria Salvatore Bivona e si concluderà con l’intervento di Marco Amato, responsabile di CIDEC Federart.





CENNI SULL’AUTORE

Giornalista e scrittore, originario della provincia di Agrigento, Carmelo Sardo da quasi quarant’anni si occupa di cronaca e di storie di mafia. Per quindici anni lo ha fatto dalla Sicilia, in qualità di cronista di “Teleacras” e corrispondente dei quotidiani “L’Ora” e “Giornale di Sicilia”.

Successivamente, come inviato del programma Rai “Cronaca in diretta” e poi al “Tg5” dove lavora da venticinque anni ed è oggi caporedattore cronache. Ha esordito nella narrativa con il romanzo “Vento di tramontana” (Mondadori 2010). Nel 2014, sempre con Mondadori, ha pubblicato il memoir “Malerba”, scritto con l’ergastolano Giuseppe Grassonelli e con cui ha vinto il prestigioso “Premio Sciascia”.

La sua terza opera di narrativa dal titolo “Per una madre” (Mondadori 2016), si ispira al suo romanzo d’esordio. Nell’aprile 2017 esce il suo quarto libro “Cani senza padrone. La stidda. Vera storia di una guerra di mafia” (Melampo editore). Nel luglio del 2021 pubblica con Zolfo editore “L’arte della salvezza – Storia favolosa di Marck Art”.

Luogo: Libreria Feltrinelli , via Camillo Benso Conte di Cavour , 133 , PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 14/02/2025

Data Fine: 14/02/2025

Ora: 17:30

Artista: Carmelo Sardo

Prezzo: 0.00

