PALERMO 19 SETTEMBRE 2025 – La piazza di Polizzi Generosa si è trasformata in un grande ambulatorio a cielo aperto grazie all’Open Day Itinerante della prevenzione organizzato dall’Asp di Palermo con la collaborazione dell’amministrazione comunale e della I Circoscrizione del Distretto Lions 108Yb Sicilia. In una sola giornata sono state erogate 436 prestazioni gratuite, confermando l’importanza di portare i servizi sanitari di prevenzione direttamente nei territori.

Tutte le linee di screening hanno registrato un’ampia partecipazione, con un numero considerevole di esami, tra cui 26 mammografie a bordo del camper dedicato, 30 Sof test per il colon retto, 23 Pap test e HPV test, 14 prelievi per le infezioni sessualmente trasmesse, 36 screening logopedici e visivi pediatrici, 44 test audiometrici, 40 controlli oculistici per adulti, 84 visite di prevenzione cardiovascolare e 90 screening per diabete e malattie metaboliche. Proprio questi ultimi, insieme allo screening oculistico, sono stati curati in collaborazione con i Lions che hanno messo a disposizione competenze specialistiche, confermando che la partecipazione attiva del volontariato è un valore aggiunto essenziale per la riuscita delle iniziative.

“Portare prevenzione, informazione e servizi gratuiti – ha sottolineato il Direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita – significa rendere concreta la salute come diritto. Vedere così tante persone a Polizzi Generosa partecipare agli screening è un segnale forte: indica che quando i nostri servizi arrivano lì dove si vive, dove si cammina, dove si discute, la comunità risponde in massa. Continueremo su questa strada, convinti che la prevenzione efficiente è quella che ti raggiunge dove sei”.

L’Open Day prosegue con le prossime tappe del calendario: martedì 23 settembre in Piazza Matrice a Capaci, giovedì 25 in Piazza Belvedere ad Altavilla Milicia e martedì 30 in Piazza Falcone e Borsellino a Trappeto. (nr)





