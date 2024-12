La prima edizione di Fermenta, la fiera dedicata ai prodotti fermentati e alla biodiversità siciliana, ha chiuso i battenti riuscendo a coinvolgere in modo attivo e creativo produttori, appassionati e partecipanti nella suggestiva location di Puntalazzo OpenArt, a Mascali (CT).

Fermenta nasce per celebrare il sistema produttivo siciliano e promuovere pratiche a basso impatto ambientale. Tra stand di produttori, seminari e workshop, il pubblico ha avuto l’opportunità di immergersi in un mondo “in fermento”, scoprendo il valore delle tradizioni locali rivisitate in chiave innovativa.

La fiera ha ospitato otto produttori d’eccellenza, tra cui Bagolaro, ConzaLab, Distilleria Monterbe, Etnella, HellBeeSauce, LaeQUA, Selvatica Lab e Settevoci. Ognuno di loro ha presentato prodotti unici, dai kombucha arricchiti con erbe e fiori locali ai distillati artigianali e ai sidri realizzati con mele storiche dell’Etna.

La manifestazione è stata un vero e proprio crocevia di tradizione e innovazione, con i produttori che hanno condiviso esperienze e tecniche in un clima di collaborazione e scambio reciproco, gettando le basi per un futuro promettente nel settore low alcol. Tra le attività più apprezzate, i workshop e i seminari hanno giocato un ruolo cruciale nel coinvolgimento dei partecipanti: Rigenerare il terreno per rigenerare la società, tenuto da Salvina Favara, ha esplorato i benefici della fermentazione naturale per la salute umana e ambientale; il workshop di kombucha curato da Selvatica Lab, ha introdotto i partecipanti ai segreti della produzione di questa bevanda innovativa; il laboratorio pratico di Fermentazione spontanea condotto dal cuoco itinerante Marco Falcone ha mostrato come utilizzare il cibo come strumento di connessione consapevole, mentre la Masterclass Fermenti in agricoltura, ospitata dalla comunità di Settevoci, ha fornito una visione approfondita sull’utilizzo dei microrganismi in agricoltura.

Uno degli aspetti più significativi dell’iniziativa è stata la rete di relazioni che si è creata tra i produttori presenti. In un contesto amichevole e privo di dinamiche competitive, Fermenta ha permesso di consolidare legami che potranno amplificare l’impatto del settore sul territorio, promuovendo una crescita sostenibile e inclusiva.

Fermenta si propone non solo come una celebrazione della biodiversità siciliana, ma come un punto di partenza per una trasformazione culturale e produttiva. L’evento ha dimostrato che è possibile combinare tradizione, innovazione e sostenibilità, offrendo un modello replicabile anche in altri contesti.



Con l’entusiasmo e il successo di questa prima edizione, l’appuntamento per il prossimo anno si preannuncia ancora più ricco di sorprese, pronto a consolidare Fermenta come un evento di riferimento per l’agroalimentare siciliano e non solo.



