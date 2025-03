Piena solidarietà e sostegno alla lotta dei circa 1.500 rider che a Palermo, stanno attuando contro le piattaforme di food delivery.

Chiedono 10 euro l’ora, esattamente quanto contenuto nella proposta di legge di iniziativa popolare per la quale abbiamo raccolto oltre 50mila firme e che attende ancora di essere discussa in parlamento.

La protesta dei rider e delle rider non è solo una lotta per migliorare le proprie condizioni di lavoro, ma una battaglia per la dignità di tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici precarie in Italia.

Il Partito della Rifondazione Comunista continuerà a sostenere i rider e le rider di Palermo e di tutte le altre città italiane in questa battaglia.

Barbara Evola e Ramon La Torre – coSegretari Rifondazione Comunista Palermo

Andrea Russo, coordinatore Giovani comunisti/e Sicilia

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.