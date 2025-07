La “questione AST” al centro di un incontro che si è svolto ieri mattina a Palermo nella sede della IV commissione regionale “Ambiente, territorio e mobilità”. Erano presenti, tra gli altri, il presidente della commissione Giuseppe Carta, il presidente dell’Azienda Siciliana Trasporti Alessandro Virgara, rappresentanti dei diversi schieramenti politici e le organizzazioni sindacali di categoria.

Si è discusso dei problemi presenti nelle strutture territoriali e della mancanza di una seria organizzazione che possa dare un efficiente servizio ai cittadini siciliani. Ad oggi non ci sono mezzi per poter integrare le carenze presenti in alcune zone; Catania e Messina sono le provincie che presentano maggiori criticità rispetto alle altre.





“Abbiamo chiesto di avere risposte concrete – ha affermato Romualdo Moschella, segretario regionale Faisa Cisal – sia sull’organizzazione e la gestione del trasporto pubblico regionale che sul futuro dei lavoratori, strutturati e interinali”.

“A breve avremo un’altra riunione con la IV commissione regionale – conclude Moschella -per fare il punto della situazione e capire quanto fatto dalla Direzione generale dell’AST per rispondere alle nostre richieste”.

