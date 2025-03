Il talentuoso cantautore siciliano La Ragione Giusta è pronto a tornare con un nuovo singolo, si tratta di una ballata indie dal titolo “Sofì/resta”. Canzone che parla di Sofì, una ragazza che si è fatta travolgere dalle storture del mondo che la circondano e che fatica a vivere. Problemi molto comuni soprattutto tra i giovani di oggi, che si ritrovano stracolmi di sconforto per l’incapacità di guardare al futuro con fiducia.

In fondo, Sofì è solo un pretesto per parlare ad un’intera generazione e La Ragione Giusta quando invita a «restare» lo fa estendendo l’invito non solo ad una sterile resistenza da impiegare nella quotidianità, ma tramite le sue note tende la mano verso chi vuole danzare sotto la tempesta della vita.

«È una canzone che racconta la storia di una ragazza che ha attraversato esperienze dolorose, perdendo la speranza e vivendo momenti di smarrimento. Il brano esplora la sua lotta interiore, il contrasto tra la sua vulnerabilità e un mondo che fatica a capirla. Parla della difficoltà di restare, di affrontare le paure e di cercare equilibrio, mentre lentamente inizia a ritrovare speranza. “Sofì/resta” è una canzone che crea uno spazio di riflessione per chiunque possa riconoscersi» ha dichiarato il giovane artista siciliano.





La Ragione Giusta con la nuova ballata, in uscita il 7 marzo 2025, conferma la sua sensibilità per certi temi che riguardano da vicinissimo la sua generazione, la cosiddetta Gen Z. La musica, intesa come cultura, serve da strumento in fin dei conti. Una chiave di accesso per guardare a sé e al mondo in modo diverso, da una prospettiva anche nuova.





Biografia La Ragione Giusta

La Ragione Giusta è un cantautore siciliano nato nel 2003 a Sciacca ma da un paio d’anni vive stabilmente a Palermo anche per il suo percorso artistico. Fin da piccolo ha nutrito una profonda passione per la musica, coltivando il suo talento attraverso esibizioni live e pubblicazioni indipendenti.

Il suo esordio ufficiale nel mondo della musica arriva nel febbraio 2023 con il singolo “Cerotti”. Accolto con entusiasmo aggiudicandosi alcuni posizionamenti in varie playlist editoriali, come è avvenuto con uno dei singoli più recenti dell’artista siciliano dal titolo “Mille Modi”.





A luglio dello stesso anno, La Ragione Giusta conquista il pubblico vincendo l’RDS Summer Festival, un contest che gli consente di aprire i concerti di artisti di spicco come: Tommaso Paradiso, Baby K e Aka 7even. Questa vittoria consolida la sua presenza nella scena musicale, dimostrando la sua capacità di emozionare e coinvolgere il pubblico.

Dopo queste tappe all’inizio della sua carriera, La Ragione Giusta si presenta come uno degli artisti più interessanti che provengono dalla Sicilia. Si tratta di un cantautore che possiede una notevole abilità nella scrittura che incastra con suoni ricercati che gli consentono di avere uno stile tutto suo.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.