E’ giunto un nuovo titolo italiano per i colori della scuderia RO racing che a Como si è laureata campionessa tra le scuderie partecipanti al Trofeo Italiano Rally. Una nuova vittoria che si aggiunge a un carniere, quello del 2024, già colmo di risultati.

Il fine settimana appena trascorso ha regalato ai colori del sodalizio siciliano tante altre soddisfazioni. In provincia di Agrigento Antonino Di Matteo ha colto la vittoria finale al secondo Slalom di Favara.

In Sicilia, a Chiaramonte Gulfi , alla Salita dei Monti Iblei valida per il Campionato Italiano Velocità della Montagna Sud, Fabrizio Ferrauto, con una Peugeot 106 è giunto secondo della classe NS 1400, Davide Gravina, dopo aver sporto reclamo, si è imposto, con una Peugeot 106, nella classe RS 1.4, Andrea Currenti, con una Peugeot 205, è salito sul secondo gradino del podio della classe E1 Italia 1400, Massimo Musso, con una Renault Clio Sport, è giunto quinto nella classe RS2.0 PLUS, Giuseppe Giametta è stato il mattatore del suo Gruppo e della sua classe, con la sua inseparabile Gloria B5 Suzuki, Antonio Torre, con una Seat Leon CUP, è salito sul terzo gradino del podio di Gruppo e ha vinto la classe RS.T CUP2. Ha infine portato bene l’esordio in Lamborghini a Gabry Driver, che ha condotto la sua Huracan al successo della categoria GT Cup.

Sempre in Sicilia al 2° Slalom Città di Favara, Giuseppe Di Miceli, con una MG ZR 105, è giunto quinto della classe A 1400, nella stessa classe, con una Peugeot 106 xsi, secondo al termine è invece stato Carmelo Callari. Salvatore Lauricella, con una Peugeot 106, ha fatto sua la piazza d’onore in classe A 1600, e Antonino Di Matteo, con la sua Gloria C8 Suzuki, è riuscito a centrare la vittoria e a scrivere il suo nome nell’albo d’oro della gara favarese.

Infine al 37° Maxislalom Salerno – Croce Di Cava, valido per la massima serie nazionale, il giovane Giuseppe Catalano, a bordo della sua Chevy Coupé Yamaha E2SH-LC, ha ancora una volta dimostrato tutto il suo valore vincendo la propria categoria e incamerando punti pesanti per il titolo nazionale.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.