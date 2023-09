Quello appena trascorso è stato, per i colori della scuderia RO racing, un fine settimana ricco di soddisfazioni. Giuseppe Testa e Nicolò Lazzarini sono giunti a un passo dal podio al quarantaduesimo Trofeo Rally Ac Como, valido per il Campionato italiano rally asfalto. Tanti gli equipaggi che hanno centrato la qualificazione alla finale nazionale della Coppa Italia, grazie ai risultati raggiunti al Rally Porta del Gargano e al Rally Tirreno Messina. Per la scuderia siciliana successo nel campionato riservato alle scuderie in Coppa rally di settima zona.

Nuove soddisfazioni per i colori della scuderia RO racing. Le gare dello scorso fine settimana hanno, infatti, regalato a diversi portacolori del sodalizio siciliano la qualificazione per la finale nazionale della Coppa Italia che si terrà in provincia di Frosinone l’ultimo fine settimana di ottobre.

Ottimo il risultato alla quarantaduesima edizione del Trofeo Rally Ac Como, valido per il Campionato italiano rally asfalto e per la Coppa rally di seconda zona. La manifestazione lombarda, che si è disputata sulle strade dei monti declamati dal Manzoni, ha visto Giuseppe Testa e Nicolò Lazzarini portare la loro Skoda Fabia R5 della Turbocar Sport, gommata Pirelli, a un passo dal podio. I due ragazzi dal piede pesante, nonostante i problemi al sistema di gestione della turbina della vettura boema, sono riusciti a concludere le loro fatiche anche al terzo posto di classe R5. Nella gara valida per la Coppa rally di zona Andrea Fersini e Melo Cappello hanno condotto al successo della classe RSTB 1.6 la loro Mini Cooper S e hanno centrato la qualificazione per la finale nazionale.

In Puglia, al Rally Porta del Gargano, ultimo round della Coppa rally di settima zona, il sodalizio siciliano ha conquistato la vittoria tra le scuderie e ha così fatto sua la Coppa di zona. Qualificazione per la finale per Riccardo Di Iuorio e Doriano Maini grazie al quinto posto nella generale, raggiunto con una Skoda Fabia Evo. Ottava posizione nella generale, sempre su Skoda Fabia R5 per Samuele Nota e Alfredo Tarquinio. In classe N2, a bordo di una Citroen Saxo, vittoria di classe e qualificazione raggiunta anche per Vincenzo Gelfusa e Gianluca Gelardi. Accesso alla finale anche per Daniele Pelagalli e Alessandro Manco, vincitori, con una Peugeot 106, della classe A5.

In Sicilia al Rally Tirreno Messina, che ha concluso la stagione della Coppa rally di ottava zona, secondo posto in classe N3 per la Renault Clio Rs Light condotta da Mario Miraglia e Paolo Guttadauro. Rientro, positivo per Maria Guglielmelli che, in coppia con Marcella Drago su una Peugeot 208 Rally4, si è imposta tra le dame e ha concluso anche al terzo posto della classe Rally4.

Sempre in Sicilia al 20° Slalom Città internazionale dei Marmi Custonaci, valido per il Trofeo d’Italia Sud e per la Coppa Acisport di quinta zona, Calogero Bellavia, con una Peugeot 106, è giunto al secondo posto della classe Racing Start 1600, Ignazio Bonavires, con una Peugeot 106, si è piazzato al secondo posto della classe Racing Start Plus 1600 e ha anche fatto sua la piazza d’onore del Gruppo RS Plus, Lorenzo Bonavires, con una Renault Clio Rs, ha vinto la classe Racing Start Plus 2000, Antonino Bellitti, con una Peugeot 106, ha primeggiato in classe N1400, Yuri Floriani, con una Peugeot 106, ha raggiunto la piazza d’onore in classe N1400, Maurizio Marino, con una Peugeot 106, è stato il più veloce in classe N1600, Fabrizio Rinicella, con una Fiat 126, si è piazzato al secondo posto della classe S1 e Antonino Di Matteo, con una Formula Gloria C8, ha vinto la sua categoria.

