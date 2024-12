Diritti delle donne sotto attacco: la ministra Roccella a Palermo, una provocazione in una terra che lotta contro maschilismo e patriarcato





La ministra Eugenia Roccella parteciperà a un’iniziativa a Palermo, affiancata da esponenti della destra conservatrice, in una regione come la Sicilia, dove maschilismo e patriarcato continuano a permeare profondamente la società. Questo evento non rappresenta solo una passerella politica, ma una provocazione inaccettabile in un territorio che necessita invece di azioni concrete per la parità di genere e la tutela dei diritti delle donne.





La Sicilia, con i suoi persistenti squilibri di potere e le difficoltà socio-economiche, è un luogo dove le donne lottano quotidianamente contro discriminazioni, violenze e disuguaglianze. Invece di affrontare seriamente queste problematiche, la ministra Roccella e i suoi alleati continuano a promuovere un’agenda politica che rischia di arretrare sul piano dei diritti, dalla libertà di scelta sull’aborto fino alla piena partecipazione delle donne alla vita pubblica.





In questo contesto, ribadiamo con forza:





Difendere i diritti delle donne in Sicilia significa tutelare la legge 194, garantendo accesso all’aborto sicuro e legale e contrastando le pressioni ideologiche che spesso limitano l’autodeterminazione femminile.

Contrastare il maschilismo radicato attraverso politiche educative che promuovano il rispetto di genere fin dalle scuole, coinvolgendo la comunità e le istituzioni locali in un cambiamento culturale profondo.

Includere una prospettiva intersezionale, che tenga conto delle molteplici oppressioni subite dalle donne siciliane, spesso aggravate da fattori come la disoccupazione, la precarietà e la mancanza di servizi.

La presenza di figure istituzionali che sostengono una visione conservatrice e restrittiva dei diritti delle donne è una ferita per tutte coloro che in Sicilia combattono ogni giorno contro la violenza, le discriminazioni e la mancanza di opportunità.





Lanciamo un appello alla cittadinanza: uniamoci per respingere ogni tentativo di arretramento sui nostri diritti. Palermo e la Sicilia meritano politiche che mettano al centro l’uguaglianza di genere, la giustizia sociale e il rispetto per l’autodeterminazione di ogni persona.





Non c’è spazio per il patriarcato e il conservatorismo. Palermo sia invece il simbolo di una resistenza forte e determinata contro ogni forma di oppressione.

Manuela Parrocchia Segretaria Sinistra Italiana Palermo

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.