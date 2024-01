La scrittrice siciliana Giusi Russo è tra i selezionati di Casa Sanremo Writers, il salotto letterario associato al Festival della Canzone Italiana, meglio noto come Festival di Sanremo.

Il suo romanzo edito da Rossini, “Di notte, solo di notte”- una storia intima che scava nel profondo il tema della violenza sulle donne, spingendo il lettore a riflettere sull’amore per sé stessi- è stato selezionato tra i titoli che animeranno questo spazio culturale che vedrà alternarsi presentazioni di libri, readings ed incontri con autori.

“È per me- dice entusiasta la scrittrice siciliana- una preziosa occasione di confronto e dialogo con giornalisti e autori di spessore che possono dare ulteriori spunti di riflessione ai temi importanti che affronto con la mia scrittura”.

Giusi Russo- che è stata già ospite lo scorso 12 gennaio del programma su Tropp Fun Radio associato a Casa Sanremo Writers- sarà intervistata nei giorni del Festival, nell’ambito del format “La Vetrina” presentato da Maurilio Giordana. Vetrina, questa, oltremodo prestigiosa per tutti gli autori coinvolti che avranno modo di fare conoscere sé stessi, il loro stile e le storie che vogliono raccontare ad un pubblico piuttosto eterogeneo che racchiude giovani, adulti e anche persone della terza età. Un palcoscenico di calibro internazionale con un’offerta editoriale molto ampia e variegata, sia in termini di generi che di tematiche, per un target che si mostra particolarmente attento e motivato.

Non a caso il Concorso letterario di Casa Sanremo Writers ha registrato un numero elevatissimo di adesioni da ciascuna delle Regioni italiane, e persino da quattro Stati Esteri.

“Si tratta di una rassegna unica nel suo genere- conclude Giusi Russo facendo riferimento al salotto letterario cui parteciperà- che non vedo l’ora di sperimentare da scrittrice”.

Non è, comunque, questo il primo successo della scrittrice siciliana: il suo secondo romanzo “Di notte, solo di notte”, già finalista del Premio Internazionale Dostoevskij 2021, ha vinto il Premio letterario giornalistico Nadia Toffa 2022, mentre il suo primo romanzo “Chilometro 9” ha vinto il Premio letterario Internazionale Mario Luzi nel 2017 ed è stato finalista al Premio nazionale “Un libro per il cinema”. La stessa opera ha ottenuto la menzione al merito del “Premio Internazionale Salvatore Quasimodo”.

__

IL ROMANZO

“Di notte, solo di notte” di Giusi Russo, edito da Rossini- Romanzo VINCITORE Premio letterario -giornalistico Nadia Toffa 2022, già finalista Premio Internazionale Dostoevskij

Un romanzo che scava nel profondo il drammatico tema della violenza sulle donne.

Costretta a vivere la sua infanzia con un padre collerico e in assenza della figura materna, Angela nutre un amore malato verso un uomo assolutista e molto più grande di lei. Ma il desiderio di un figlio, di qualcuno che le appartenga, è prepotente. Rinchiusa da anni in prigione, coglie l’occasione di una pericolosa operazione alle corde vocali, per affidarsi alla scrittura e così, raccontarsi a quel figlio adolescente. Il figlio rubato con l’inganno. Con un registro linguistico poetico e denso, ecco la storia di Angela. Storia di ogni donna colpevole d’innocenza.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.