Un nuovo colpaccio da novanta quello messo a segno dalla scuderia RO racing. Rosario Montalbano, presidente della scuderia ha stretto un accordo con Franco Cunico e Gigi Pirollo. L’equipaggio veneto che può vantare al suo attivo molteplici successi e titoli vinti, esordirà già questo fine settimana al Rally di Sanremo Storico, valido per la serie continentale e per il titolo italiano. La dirigenza intanto è al lavoro per chiudere l’accordo anche per la prossima stagione.

Cunico e Pirollo saranno al via della manifestazione del ponente ligure con una Porsche 911 RSR del Quarto Raggruppamento seguita dal preparatore siciliano Mimmo Guagliardo.

Il Sanremo per un pilota italiano ha sempre un sapore speciale – racconta Franco Cunico – profuma ancora di Campionato del Mondo, di sfide epiche con i migliori piloti mondiali e per me che questo rally l’ho vinto nel 1993 ha sicuramente uno spazio particolare nel mio cuore sportivo

E questa volta sarò al via nel rally storico felice di partecipare ad un revival di grande livello anche perché userò una super Porsche del Team Guagliardo con l’importante supporto di Ro racing, Avrò al mio fianco colui che ha condiviso gran parte dei miei successi quel Pirollo che forse conosce meglio di me il Sanremo. Spero di essere competitivo da subito ma il lungo digiuno dalle corse forse si farà sentire ma la determinazione che ci metteremo fin da subito spero venga in soccorso. Avversari fortissimi e preparati.

