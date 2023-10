La scuderia RO racing espugna Sanremo con Lucio Da Zanche e Lele De Luis che vincono il rally storico valido per il Campionato europeo. Nella gara del loro ritorno alle competizioni sul podio finiscono anche Franco Cunico e Gigi Pirollo. Natale Mannino e Giacomo Giannone conquistano il titolo italiano di Terzo Raggruppamento. Soddisfacenti i risultati complessivi del week end

Quello con il Rally di Sanremo Storico sembra ormai, per i colori della scuderia RO racing, un costante appuntamento con il successo. Nella gara valida per il Campionato europeo ed italiano rally Lucio Da Zanche e Lele De Luis hanno ripetuto la storica impresa dello scorso anno e hanno condotto la loro Porsche 911 Carrera RS del Secondo Raggruppamento, seguita dai fratelli Melli delle officine Pentacar, al successo in tutte e due le differenti competizioni. Grande risultato per Natale Mannino e Giacomo Giannone che, su una Porsche 911 Carrera Sc del Team Guagliardo, sono riusciti nella loro personale impresa di vincere il titolo italiano del Terzo Raggruppamento. Il Ritorno alle competizioni è valso per Franco Cunico e Gigi Pirollo il secondo posto nella gara valida per l’italiano e il terzo in quella per l’europeo. I due plurititolati hanno saputo sfruttare al meglio le doti della splendida Porsche 911 RSR del Quarto Raggruppamento seguita da Guagliardo.

In pista, al Circuito di Imola, il giovane centauro Noel Spangemberg purtroppo non è riuscito a esprimersi secondo i suoi standard nel nuovo round del Campionato italiano di velocità della categoria CEM. Ad attardare il marchigiano sono stati i problemi elettrici che hanno perseguitato la sua moto nel fine settimana corsaiolo. Noel non è addirittura riuscito a disputare gara due e nella prima prova si è invece piazzato in sedicesima posizione.

Sempre in pista, ma a in Umbria, al Circuito di Magione e nel Trofeo riservato alle vetture Predator, Federico Parrinello, ha chiuso, in seguito a un contatto, gara uno in diciottesima posizione e poi nella seconda tornata ha dato vita a una splendida rimonta che lo ha portato a chiudere, dopo esser partito dalla nona fila, in ottava posizione.

In Sicilia, a Misilmeri in provincia di Palermo, allo slalom, valido per la Coppa Acisport di Slalom, Marco Gammeri, con la sua Renault Clio Rs, ha vinto il Gruppo E1 Ita e la classe E1 Italia 2000, Calogero Bellavia, con una Peugeot 106, si è imposto sia nel Gruppo RS start sia nella classe Racing Start 1600, Lorenzo Bonavires, con una Renault Clio Rs, ha vinto la classe Racing Start Plus 2000, Antonino Bellitti, con una Peugeot 106, ha colto il successo nella classe N1400, Salvatore Catanzaro, con una Citroen Saxo, ha primeggiato nella classe A1600, Yuri Floriani ha condotto la sua Peugeot 106 sul secondo gradino del podio della classe N1400 e Antonino Di Matteo, con una Formula Gloria C8 TM, ha concluso al quinto posto della classifica generale e al secondo della classe E2SS 1400.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.