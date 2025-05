Lungo i selettivi asfalti del Leccese, teatro del 7° Rally Storico del Salento valido per il Trofeo Rally 4^ zona Auto Storiche, impegno per tre equipaggi della scuderia siciliana presieduta da Eros Di Prima

Dai casalinghi tornanti madoniti, agli insidiosi asfalti del Leccese. La scuderia siciliana Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) sarà al via del 7° Rally Storico del Salento, terzo nonché penultimo appuntamento del Trofeo Rally 4^ zona (TRZ), in programma il prossimo fine settimana. Un impegno nel quale, il sodalizio isolano, schiererà tre equipaggi nei propri colori, con l’obiettivo dichiarato di raccogliere altri punti pesanti nella serie, giunta oramai al giro di boa.

Reduce dalla buona prestazione sfoggiata alla Targa Florio, Cosimo Labianca, coadiuvato alle note da Erminia Rizzo, si cimenterà per l’occasione al volante della BMW 320 di 3° Raggruppamento, vettura in sostituzione dell’abituale Opel Kadett GSI, lasciata ai box per risolvere alcuni problemi al differenziale. Nella medesima categoria, sarà della partita anche l’altro pilota palermitano Giampiero Spinnato che, in coppia con Fabio Mellina e alla guida dell’ammirata Fiat X1/9, vorrà riscattarsi dopo i due ritiri subiti, suo malgrado, al “Monti Sicani” e al “Sosio”. Lo schieramento sarà completato, e non potrebbe essere altrimenti, dai fratelli pugliesi Vante e Graziano Totisco, su Opel Manta GTE di 4° Raggruppamento, al rientro dopo oltre un mese e mezzo di stop ma desiderosi di ben figurare sulle strade di casa. Non potranno essere ai nastri di partenza, invece, gli attesi Salvo Battaglia e “Kowalski”, su BMW 635 CSI, costretti a dichiarare forfait per sopravvenuti imprevisti dell’ultima ora.

La gara entrerà nel vivo nella mattinata di venerdì 23 maggio con la disputa dello shakedown al quale, nel tardo pomeriggio, seguirà la prova spettacolo “Pista Salentina”, in scena sull’asfalto dell’omonimo kartodromo di Ugento che farà, altresì, da quartier generale nonché sede di partenza e arrivo; l’indomani, previste altre sei “speciali” per un totale (nella due giorni) di 80,54 chilometri di tratti cronometrati (esclusi i trasferimenti).





Calendario Trofeo Rally 4^ zona Auto Storiche 2025

6/04 – 9° Rally Valle del Sosio Historic (Pa); 9-10/05 – Targa Florio Historic Rally (Pa); 23-24/05 – 7° Rally Storico del Salento (Le); 21/09 – 10° Tindari Rally Historic (Me).





