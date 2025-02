La parola all’esperto navigatore messinese Massimo Cambria che, in vista della stagione 2025, affiancherà nuovamente il driver romano Fabio Angelucci (Toyota GR Yaris Rally2) con l’obiettivo di difendere il titolo “Over 55” conquistato lo scorso anno nella massima serie tricolore rally



La scuderia siciliana Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) rinnoverà la sfida nel Campionato Italiano Rally Sparco 2025 affidandosi nuovamente al portacolori Fabio Angelucci (Toyota GR Yaris Rally2 della Step Five Motorsport) il quale, a sua volta, potrà ancora contare sull’esperienza di Massimo “Max” Cambria, saldamente accomodato sul sedile di destra, nonché componente della Commissione Rally ACI Sport. Per il copilota di Patti, nel Messinese, ne è passata di acqua sotto i ponti dal quel debutto datato marzo 1991, in occasione del Rally di Primavera a Caltanissetta. Da allora, è rimasto sempre fedele al proprio compito, quello di navigatore. «In realtà, nel corso degli anni, mi è stato proposto di passare ogni tanto al volante» – ha raccontato Cambria – «Ho sempre rifiutato, ritenendo che facendolo seppur sporadicamente, avrei rischiato in qualche modo di “imbastardire” il mio ruolo. Scelte e valutazioni del tutto personali, ovviamente».



Una passata stagione da incorniciare quella vissuta con Angelucci e culminata con la conquista della Coppa ACI Sport Over 55 nella massima serie tricolore. Quando il punto di svolta?

«Indubbiamente al Rally Roma Capitale. Autori di un’ottima performance, non abbiamo commesso errori, ci siamo imposti nella categoria facendo pienone di punti, sfruttando appieno il coefficiente maggiorato e consolidando oltremodo la leadership in classifica. L’ultimo impegno al 1000 Miglia è stato quasi una formalità, grazie al considerevole vantaggio già cumulato nei confronti dei nostri diretti avversari».





Un risultato, frutto anche di un feeling ben consolidato nel tempo all’interno dell’abitacolo.

Un 2025 agonistico tra certezze e novità.

«Indubbiamente. A Fabio oramai detto le note quasi ininterrottamente dal 2004 (Rally di Taormina ndr). Un rapporto, va detto, che va ben oltre la mera collaborazione sportiva. Ma i meriti vanno sempre condivisi. Un plauso e un sentito ringraziamento alla D-Max Racing per averci fornito, nel biennio appena trascorso, una vettura sempre affidabile e competitiva».«Già. Rientriamo nella squadra capitanata da Marco Perniconi, a bordo della Toyota già testata al “1000 Miglia” con l’obiettivo di confermarci nella “Over 55”. Il calendario ci è familiare, fatta eccezione per il “Regione Piemonte”, gara del tutto inedita tanto per Fabio quanto per me. Ci sarà da imparare, non si finisce mai, passo dopo passo».Attesa, dunque, per l’esordio stagionale che avverrà al 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, appuntamento inaugurale del CIAR in programma nella seconda metà del mese di marzo.Calendario CIAR Sparco 202523 marzo – 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lu); 13 aprile – 19° Rally Regione Piemonte (Cn); 11 maggio – 109^ Targa Florio (Pa); 1 giugno – 43° Rally Due Valli (Ve); 6 luglio – 13° Rally Roma Capitale; 14 settembre – Rally del Lazio (Fr); 19 ottobre – 72° Sanremo Rallye (Im).

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.