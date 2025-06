serena termini Tutti i blog

Il futuro ci chiede pensieri e azioni significative per un cambiamento reale. Come possiamo rispondere oggi, da educatori, formatori, docenti e genitori, alle sfide sempre più complesse del mondo dell’educazione? Come si può costruire una scuola capace di accompagnare i giovani in modo autentico, profondo e realmente trasformativo?



A partire da queste domande si svolgerà l’incontro “Learning by Refraction”, lunedì 16 giugno 2025 alle ore 18 presso il Gonzaga Campus con la partecipazione di p. Johnny Go SJ, docente della Loyola School of Theology di Manila e tra i massimi esperti mondiali di pedagogia ignaziana.

L’ingresso è libero e l’invito a partecipare è rivolto a tutta la città. Per l’occasione, durante il confronto, verrà presentato il suo libro Learning by Refraction: A Practitioner’s Guide to 21st-Century Ignatian Pedagogy: un testo di riferimento internazionale – tradotto in numerose lingue – che propone un approccio innovativo e concreto al paradigma pedagogico ignaziano.

L’idea centrale è quella di un apprendimento per “rifrazione”: non una semplice ripetizione dei contenuti, ma un processo di assimilazione personale, riflessiva e attiva, capace di generare cambiamento. L’intento nasce dal desiderio di offrire uno spazio di riflessione e di confronto per coloro che si interrogano sul senso dell’educare oggi: docenti, educatori, formatori, genitori e cittadini interessati a una scuola che sappia coniugare profondità, consapevolezza e innovazione. L’incontro sarà anche l’occasione per approfondire strumenti e strategie educative capaci di rispondere alle esigenze dell’apprendimento nel XXI secolo, mantenendo viva la tradizione educativa gesuita e rilanciandola in chiave attuale.

