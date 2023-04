La seconda edizione della rassegna letteraria Amici del libro al Salinas, ideata da Lia Vicari, già direttrice della libreria Feltrinelli di Palermo e da Caterina Greco, direttrice del Museo Regionale Antonino Salinas, prosegue il 13 aprile, alle 18, con il giornalista Enrico Franceschini che presenterà “Come girare il mondo gratis. Un giornalista con la valigia” (Baldini+Castoldi). Dialogheranno con l’autore Tiziana Martorana e Marco Patucchi.

Un libro che ruota attorno ai viaggi e alle esperienze di vita di Franceschini. Tre continenti, cinque capitali, venti traslochi e mai il tempo di annoiarsi. Franceschini riassume quarant’anni come corrispondente di un grande giornale in giro per il mondo: dagli Stati Uniti alla Russia, dal Medio Oriente all’Europa, passando per Centroamerica, Afghanistan, Cina, Giappone e Nordafrica, per scrivere di elezioni e terremoti, di Olimpiadi, colpi di Stato, terrorismo e notti folli alla Trump Tower di Manhattan.

La rassegna, realizzata in collaborazione con CoopCulture, si terrà nel museo palermitano fino al 25 maggio. La seconda edizione di Amici del libro al Salinas infatti, sarà dedicata alla memoria di Vito Planeta, produttore di vini dell’omonima cantina siciliana e promotore culturale, scomparso prematuramente, lo scorso 19 febbraio, all’età di 57 anni. I prossimi appuntamenti della rassegna saranno il 20 aprile, alle 17.30 con Franco Lorenzoni che presenterà “Educare controvento. Storie di maestre e maestri ribelli” (Sellerio editore).

Il 27 aprile, sempre alle 18.00 Fulvio Abbate “Lo scettro” (La Nave di Teseo). Il 12 maggio, alle 18, invece, la rassegna dedica una giornata con un omaggio speciale in occasione del centenario dalla nascita della poetessa Maria Wisława Anna Szymborska, premio Nobel per la letteratura nel 1996 (Adelphi). La rassegna si concluderà il 25 maggio, alle 18, con la scrittrice palermitana Evelina Santangelo “Il sentimento del mare” (Einaudi). Un libro che si dipana tra vicende e avventure che custodiscono sempre qualcosa di epico, mitico ed estremo, dove il mare restituisce storie.

