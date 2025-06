“Emozionante accogliere a Messina il ministro Giuli accompagnato da una delegazione ministeriale per partecipare a una riunione tecnico-operativa relativa al progetto MAXXI Med, che sorgerà presso le Torri Morandi a Torre Faro, e a Villa Pace. Un progetto del quale si è discusso nell’ambito di un tavolo tecnico, cui mi onoro di aver preso parte. Un tavolo nel quale si è discusso del futuro dell’opera, progetto pilota all’interno del Piano Mattei al fine di costruire un ponte di cultura che attraversi il Mediterraneo e si proietti verso l’Africa, facendo di Messina il suo polo strategico. Un progetto dalla straordinaria rilevanza per una città che finalmente, grazie all’impegno del Governo Meloni e del Ministro Giuli in particolare torna ad occupare un ruolo di primaria centralità all’interno del Mediterraneo.” Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo a margine dell’incontro tenutosi oggi al palazzo Municipale di Messina.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.