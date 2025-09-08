Si è svolta sabato, 6 settembre, la nona edizione della Caccia al Tesoro Fotografica LIFE – memorial Fabrizio Piro, promossa dall’Associazione L’AltraSciacca, dai familiari e amici di Fabrizio Piro e dalla community instagram Igers Agrigento. L’iniziativa, come ogni anno, ha visto il patrocinio del Comune di Sciacca, che l’ha inserita nel programma degli eventi estivi e che sabato scorso è stato rappresentato dall’Assessore al turismo Francesco Dimino,

Sono state 22 le squadre, per un totale di 80 partecipanti, a sfidarsi a suon di indizi da decifrare e obiettivi da fotografare. Dopo un raduno iniziale in Piazzetta Campidoglio, le squadre sono andate alla ricerca degli obiettivi nel circuito del centro storico della città. Il tema scelto quest’anno è “CULTURA”. Nell’anno di Agrigento Capitale della Cultura, infatti, non si poteva scegliere tematica differente. A rafforzare l’importanza del tema è stata la concomitanza dell’evento con la giornata dedicata al centenario della nascita di Andrea Camilleri.





A essere mira dei foto-cacciatori sono stati principalmente i luoghi di cultura della città: la casa museo Scaglione, i circoli culturali, le librerie, la mostra di Caravaggio, gli atri comunali, la chiesetta di S. Antonio Abate. Ma la cultura è stata anche rappresentata dalla ceramica, dal carnevale e dalla lavorazione artigianale all’uncinetto.

Al termine della gara sono state annunciate e premiate le prime tre squadre che hanno indovinato tutti gli obiettivi nel minor tempo possibile.

Ad avere la meglio è stata la squadra “I Tonnaroti” composta da Valentina Craparo e Silvio Scaduto.

Seconda la squadra ”Metàmelaroma” composta da Marta Caradonna e Edoardo, Sebastian e Agata Pandolfi.

Terzi i “Pronti semu?” con Valentina Falco e Filippo, Luigi e Maria Alessi.





Le tre squadre vincitrici sono state premiate con manufatti in ceramica e buoni spendibili per l’acquisto di spettacoli culturali.

Ancora una volta l’iniziativa ha registrato tanto entusiasmo tra i partecipanti, alcuni dei quali hanno visitato luoghi in cui non erano mai stati prima. Una riscoperta della propria città svolta in forma di gioco ma soprattutto in ricordo di Fabrizio Piro e cui è dedicata l’iniziativa, a cui si è aggiunto anche quello del padre, Gianni Piro, che ha sostenuto dall’inizio il progetto.

La Caccia al Tesoro Fotografica non è ancora finita perché nei prossimi giorni una giuria di qualità assegnerà ulteriori tre premi:

• la squadra con le foto nel complesso più belle

• la migliore foto a tema “Cultura”

• la migliore foto relativa all’indizio Instagram





In occasione della premiazione sarà anche lanciato il consueto challenge fotografico instagram “LIFE is culture”.

Grande quest’anno il coinvolgimento di associazioni, enti e privati che hanno arricchito la nona edizione. L’Associazione L’AltraSciacca tiene a ringraziare, oltre al Comune di Sciacca, il Comitato Spontaneo di Piazza Campidoglio, la Confraternita del SS. Crocifisso e Ceramiche Trapani per il supporto logistico e poi l’Ass. Sciacca Experience e il gruppo delle uncinettine, i circoli di cultura e Garibaldi, le librerie Ubik e Mondadori, l’Ass. Go Sciacca Go, il ceramista Giuseppe Licata, i ragazzi del Servizio Civile in carico al Comune di Sciacca, la piccola Tipografia Digitale A4 Graphic Design e RMK TV.

