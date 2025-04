La stagione dell’associazione MusicaMente prosegue, il 13 aprile, alle 19, all’Oratorio di Santa Cita, con un concerto che metterà in relazione musica di Claudio Monteverdi ed il Jazz, trovando dei punti comuni tra le due musiche apparentemente così distanti tra loro. Il titolo del concerto è “Sì dolce tormento in jazz” e saranno protagonisti Gianni Gebbia al sax, Andrea Inghisciano alla tromba, la voce di Debora Troìa e l’Arianna Art Ensemble.

Il concerto è un esperimento di filologia sonora tra Monteverdi ed il blues, attorno alla possibilità di dialogo tra due linguaggi espressivi apparentemente distanti: la prassi vocale e strumentale del primo Seicento italiano e il lessico sonoro del jazz. Al centro dell’indagine vi è la teoria degli affetti, concetto fondante dell’estetica barocca, secondo cui la musica deve suscitare emozioni definite e riconoscibili. Monteverdi, nella sua prassi compositiva, associa agli affetti principali, ossia ira, temperanza e umiltà, precise modalità espressive, definendo stili vocali e strumentali come il concitato, il molle ed il temperato. L’ipotesi di questo progetto è che, accanto a questi, possa oggi trovare spazio anche un linguaggio musicale come quello del blues, il quale, pur maturato in un contesto storico culturale completamente diverso, condivide con la musica affettiva barocca l’intento di dare voce a stati emotivi intensi, talvolta dolorosi, sempre autentici.

Il blues, nella sua essenza più pura, è musica della mancanza e della resistenza emotiva. Descrive una condizione esistenziale attraverso soluzioni armoniche e strutturali ricorrenti, che potrebbero trovare analogie funzionali nelle forme retoriche monteverdiane. “Si dolce è ’l tormento”, celebre arioso in cui il dolore amoroso si veste di una dolcezza malinconica, si presta in modo particolare a questa sperimentazione: nella sua cantabilità, nel suo andamento modulare e nella flessibilità dell’ornamentazione vocale, esso sembra anticipare quelle libertà interpretative che il jazz ha fatto proprie.

Per l’occasione compongono l’Arianna Art Ensemble Cinzia Guarino (clavicembalo), Paolo Rigano (arciliuto e chitarra barocca), Silvio Natoli (viola da gamba, tiorba) a loro si aggiungono Dario Ammirata (contrabbasso), Fabrizio Francoforte, (percussioni).





Luogo: Oratorio di Santa Cita

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 13/04/2025

Data Fine: 13/04/2025

Ora: 19:00

Prezzo: 0.00

