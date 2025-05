La Fondazione INDA ha inaugurato a Palazzo Greco, a Siracusa, l’allestimento multimediale e interattivo della mostra Orestea atto secondo. L’esposizione permanente racconta la nascita dell’INDA e la ripresa delle rappresentazioni classiche nel 1921, dopo la Grande Guerra e l’epidemia di spagnola. Il nuovo allestimento è stato finanziato con i fondi del PNRR per l’abbattimento delle barriere architettoniche, fisiche e cognitive.

Il progetto presentato dall’INDA è risultato secondo in tutta Italia e tra i primi a essere completato. Grazie all’intelligenza artificiale e ai prodigi della realtà aumentata e della realtà immersiva, i visitatori della mostra potranno interagire con i documenti dell’archivio INDA, prenderli nelle mani, guardare da vicino lettere, spartiti, materiali risalenti al 1921; nel viaggio all’interno della mostra personaggi come Mario Tommaso Gargallo e Paolo Orsi riprenderanno vita attraverso le foto che li rappresentanti, i testi e gli scritti che hanno lasciato in eredità, raccontando in prima persona l’impresa che portò alla nascita delle rappresentazioni classiche; mentre gli attori del 1921 raffigurati nelle foto d’archivio reciteranno con la voce degli allievi attore dell’accademia dell’INDA i versi di Eschilo tradotti in endecasillabi da Ettore Romagnoli e canteranno i cori sulle musiche composte da Giuseppe Mulé, e trascritte da Marco Podda.

Infine lo Spazio del tempo permetterà di entrare, grazie alla realtà immersiva, nell’atmosfera del Teatro Greco di cent’anni fa, sedendo fra il pubblico del 1921, ascoltando il discorso del ministro Vittorio Emanuele Orlando e assistendo alla recita delle Coefore diretta da Ettore Romagnoli con le scene di Duilio Cambellotti.

La mostra è a cura di Marina Valensise, il concept è di Carmelo Iocolano, il progetto è firmato da Dario Ticali e Giancarlo Sudano è l’AI specialist.

“Ringrazio tutti i collaboratori, i progettisti e i tecnici che hanno reso possibile il nuovo allestimento di questa mostra del 2021 – ha detto il consigliere delegato Marina Valensise, curatrice della mostra -. Adattando le prodezze tecnologiche ultra contemporanee dell’AI, lavorando sul software dei video gioco, sull’intelligenza generativa, con questa nuova impresa all’avanguardia abbiamo voluto proiettare nel futuro il patrimonio dell’antico custodito dall’INDA, che da oltre cent’anni promuove la conoscenza del teatro classico, per renderlo ancora più fruibile alle nuove generazioni”

“Presentando la 60. Stagione al Teatro Greco di Siracusa – sono le parole del Presidente Francesco Italia – abbiamo parlato della stagione più innovativa e inclusiva di sempre. Il nuovo allestimento della mostra Orestea atto secondo è uno dei segni più forti dello sguardo rivolto al futuro dell’INDA. Questa mostra regalerà un’esperienza del tutto nuova ai visitatori ed è la dimostrazione concreta di come il lavoro, la competenza e la professionalità siano sempre garanzia di successo. Questo nuovo allestimento è stato finanziato con un progetto del PNRR per l’abbattimento delle barriere architettoniche, fisiche e cognitive che ha visto il progetto dell’INDA secondo in tutta Italia e tra i primi a essere concluso e portato a termine, sia qui a Palazzo Greco che al Teatro Greco dove abbiamo apportato miglioramenti non solo per il pubblico degli spettacoli ma per tutti i visitatori del parco”.

Oresta atto secondo sarà aperta al pubblico a Palazzo Greco, in corso Matteotti 29, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

