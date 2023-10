Come ci si sentirebbe se una mattina fredda di dicembre, in pieno lavoro e durante lo scorrere normale della vita, arriva una squadra speciale di polizia e ti prelevasse con forza con l’accusa di essere una terrorista? E’ successo nei pressi di Padova nel dicembre del 1981 a Maria Vittoria Pichi e su questa storia tragica ci ha scritto un libro, “Come una lama” diventato best seller e vincitore di molti premi nazionali. Domenica 15 ottobre sarà intervista dalla giornalista Rosa Di Stefano nei salotti di Palazzo del Poeta per la rassegna “Un Tè con l’Autore” per raccontare, dalla sua voce, i risvolti di questo pezzo di storia della nostra nazione, legati al terrorismo.

A coadiuvare l’intervista ci saranno gli interventi dello psichiatra Maurizio Guarneri e le letture saranno interpretate dall’attrice Liliana Sinagra.

Un evento da non perdere.

Ingresso libero.

Prenotazione obbligatoria al numero whatsapp 389 1072495

Posti limitati

Luogo: Palazzo del Poeta, Via Seminario Italo Albanese , 20, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.