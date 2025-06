La Baia del Circolo Velico Sferracavallo si prepara ad accogliere il secondo, attesissimo appuntamento della Summer Concert Season, e lo fa con un nome che promette di incantare il pubblico: la cantautrice siciliana Alessandra Salerno.

Magic Wonderland è il titolo del concerto che la cantautrice – accompagnata da un quartetto di talentuosi musicisti – porterà sul palco della Baia (via Plauto, 27) domani dalle 21,30. Conosciuta per la sua straordinaria versatilità e un talento innegabile, Alessandra Salerno porterà sul palco la sua musica avvolgente, frutto di un percorso artistico iniziato in tenerissima età. Il suo debutto al Teatro Biondo di Palermo a soli otto anni ha segnato l’inizio di una carriera costellata di esibizioni in numerosi teatri, auditorium e festival, non solo in Sicilia ma anche a livello internazionale, con un’attenzione particolare agli Stati Uniti.





Molti la conoscono per la sua partecipazione alla trasmissione TV ”The Voice of Italy” nel 2015, dove, pur non arrivando alla vittoria finale, fu acclamata da critica e pubblico come la “vincitrice spirituale” di quell’edizione. Da allora, Alessandra ha continuato a percorrere la sua strada con determinazione, dimostrando di essere una sognatrice con i piedi ben piantati a terra.

La sua proposta musicale è un viaggio affascinante che spazia dal blues al jazz, dal rock al folk, toccando corde profonde e sorprendendo per la sua originalità. Alessandra è particolarmente apprezzata per le sue interpretazioni cariche di emozione dei brani di Rosa Balistreri, ma il suo repertorio include anche una ricca produzione a sua firma. Un elemento distintivo delle sue esibizioni è l’uso dell’autoharp, uno strumento affascinante che ha iniziato a studiare dopo essersi innamorata della musica di June Carter e Johnny Cash.





Oltre alla sua carriera di cantante e compositrice, Alessandra Salerno è anche stilista e fondatrice di un’orchestra tutta al femminile, con l’ambizioso obiettivo di valorizzare il talento delle donne nel mondo dell’arte e della musica. La sua discografia include brani come Fading Day by Day, Piovono ombrelli, L’amore è un miracolo e le apprezzate rivisitazioni di brani iconici come Creep dei Radiohead, Cu ti lu dissi di Rosa Balistreri e Neverending (Senza Fine di Gino Paoli e Ornella Vanoni).

Innamorata della sua terra che definisce come la sua ‘’meravigliosa maledetta culla’’, ne riconosce il fervore culturale e musicale: ‘’La Sicilia è una regione molto viva culturalmente e anche musicalmente, del resto siamo una terra di transito, dove le culture da sempre si mescolano, quindi nel campo della musica è facile trovare eccellenze nel mondo del cantautorato, del jazz, del folk, del blues, della musica classica, elettronica e di ogni genere. Il fermento c’è, si respira nell’aria’’.





La rassegna – curata dal direttore artistico Sergio Munafò – vedrà esibirsi: il 9 luglio, l’Anna Bonomolo 5et con ‘’Iconiche’’; il 25 luglio, il Daria Biancardi 8et con ‘’Time to dance live show’’ e il 5 agosto, il Chiara Minaldi 5et con ‘’Un’anima, una voce e la musica intorno’’.

Biglietti acquistabili in prevendita on line al link, https://labaia.18tickets.it/ oppure direttamente al botteghino della Baia CVSF (via Plauto, 27 – Sferracavallo) la serata stessa del concerto (fino ad esaurimento posti). Per ulteriori informazioni basta contattare la segreteria al 3425040881.

Luogo: CIRCOLO VELICO SFERRACAVALLO, Via Plauto, 27, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.