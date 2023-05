Palermo, 2 maggio 2023 – La nuova sfida sportiva tra le “moderne” del pilota siciliano Angelo Lombardo, già campione del CIR Auto Storiche 2022, vivrà il secondo step stagionale sulle strade “amiche”, in occasione della 107ª Targa Florio, terzo round del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR), in scena il prossimo fine settimane lungo i leggendari tornanti delle Madonie. Reduce dal positivo esordio al 17° Rally Regione Piemonte di metà aprile, archiviato con l’ottava piazza conseguita nella speciale classifica riservata agli iscritti del Campionato Italiano Rally Promozione (CIRP), il driver di Cefalù, sempre navigato dal valido corregionale Roberto Consiglio, proseguirà il proprio apprendistato al volante della Skoda Fabia Rally2 gommata Pirelli e curata dall’Erreffe Rally Team. Il portacolori della scuderia RO racing, punterà a migliorarsi nella gara di casa dopo aver raccolto le prime indicazioni utili per il prosieguo della stagione sui selettivi asfalti del Cuneese poco più di due settimane addietro.

«La trasferta in Piemonte si è rivelata una gran bella esperienza che, tutto sommato, ci ha soddisfatto. Ora, c’è il desiderio di fare ancora meglio dinanzi al nostro pubblico e, ovviamente, in ottica futura» – ha precisato Lombardo alla vigilia – «Pur consapevoli di trovarci solo all’inizio di un percorso formativo appena intrapreso e che c’è ancora tanto da lavorare, proveremo ad approfittare della conoscenza di buona parte del tracciato, fatta eccezione per la prova “Lascari-Gratteri” che, invece, sarà per me del tutto inedita. Obiettivi? Né più né meno di quanto ci eravamo già prefissati prima di Alba: macinare tanti chilometri, fare esperienza ed entrare in piena sintonia con la vettura quanto prima».

Andando al programma della “corsa più antica del mondo”, si inizierà giovedì 4 maggio con le consuete verifiche tecnico-sportive; l’indomani mattina, lo svolgimento dello shakedown (test pre-gara) e a seguire in quest’ordine, nel pomeriggio, la cerimonia di partenza (ore 16,00), allestita presso la centrale Piazza del Parlamento a Palermo e la disputa della prima prova speciale intitolata all’indimenticato “preside volante” Nino Vaccarella. Sabato, infine, un menù ancor più ricco con le rimanenti otto frazioni cronometrate e l’arrivo fissato a Termini Imerese.

Programma CIRP 2023

14/15 aprile – 17° Rally Regione Piemonte (Cn)

5/6 maggio – 107ª Targa Florio (Pa)

8/9 settembre – 46° Rally 1000 Miglia (Bs)

29/30 settembre – 70° Rallye Sanremo (Im)

