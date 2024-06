La società presieduta da Eros Di Prima a supporto di Simone Patrinicola (Ferrari 488 Challenge), Giuseppe Nicolosi e Davide Di Benedetto, al volante invece della Porsche 992 GT3 Cup, prossimi al via dell’appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance a Vallelunga

Il prossimo fine settimana, si aprirà un altro prestigioso fronte per il management della Tempo srl che, infatti, affiancherà tre talentuosi piloti siciliani pronti ad affrontare il primo di quattro appuntamenti del Campionato Italiano Grant Turismo Endurance, in scena presso l’autodromo di Vallelunga. Procedendo con ordine, sarà della partita Simone Patrinicola. Forte dell’adagio “squadra che vince non si cambia”, il driver ennese tornerà a condividere il volante della Ferrari 488 Challenge del team Best Lap con Luca Demarchi e Sabatino Di Mare, ricostituendo in tal modo il trittico già vincitore nella passata stagione della classe GT Cup PRO-AM, con il chiaro obiettivo di riconfermarsi. Per Patrinicola si tratterà di un ulteriore impegno nel 2024, già in lizza infatti anche nella serie tricolore Sprint (scattata nel maggio scorso) e reduce dalla splendida vittoria di Gara 2 conseguita a Imola ai primi di giugno.

Analoga categoria ma prima uscita stagionale, invece, per gli altri due esperti conduttori isolani, ovvero, il catanese Giuseppe Nicolosi e l’agrigentino Davide Di Benedetto che, con l’altro coéquipier Daniele Cazzaniga, si alterneranno alla guida della Porsche 992 GT3 Cup della Ebimotors, squadra corse al rientro nella specialità dopo alcuni anni di assenza.

L’atteso evento sportivo, con tutto il fascino tipico delle competizioni di durata, entrerà nel vivo venerdì 14 giugno con la disputa delle prove libere; l’indomani pomeriggio si inizierà a fare sul serio con lo svolgimento di tre turni di qualifiche ufficiali che definiranno la griglia di partenza della sfida domenicale, articolata sulla lunghezza di 180 minuti.







Calendario Campionato Italiano Gran Turismo 2024

4/5 maggio – Misano (Sprint); 1/2 giugno – Imola (Sprint); 15/16 giugno – Vallelunga (Endurance); 13/14 luglio – Mugello (Endurance); 24/25 agosto – Mugello (Sprint); 7/8 settembre – Imola (Endurance); 5/6 ottobre – Monza (Sprint); 26/27 ottobre – Monza (Endurance).





