Giunge alla sua terza edizione il Festival delle Musiche di Marineo 2025, organizzato dal comune di Marineo in collaborazione con l’assessorato del Turismo, dello Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, la città metropolitana di Palermo, con la direzione artistica di Angelo Butera. Il festival, il cui programma è stato presentato, nel corso di una conferenza stampa, presso la sede dell’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo di Palermo, alla presenza del direttore artistico Angelo Butera, del sindaco di Marineo, Franco Ribaudo, degli assessori del comune di Marineo, Beatrice Sclafani e Alberto Cangialosi e di Maria Concetta Antinoro, dirigente generale del dipartimento del Turismo, dello sport e dello spettacolo. La rassegna si terrà dal 5 all’11 agosto, in piazza Castello, a Marineo, ed è dedicato alla figura di Ennio Morricone.

Il repertorio scelto per questa terza edizione sarà un omaggio a molte espressioni musicali: dalla musica leggera al jazz al pop al rock, alla musica etnica, alla musica d’autore.





“I turisti scelgono Marineo per ammirare le bellezze del castello, per assistere al festival delle musiche e per le manifestazioni culturali che la nostra città ospita – spiega il sindaco di Marineo, Franco Ribaudo – nello specifico questo festival dona alla città un valore aggiunto, di offerta culturale di qualità. Ho molto apprezzato l’idea del direttore artistico Angelo Butera di dedicare il festival ad un grande del Novecento: Ennio Morricone”.

“La rassegna avrà inizio con un’anteprima, 22 giugno, alle 21,30 – spiega Beatrice Di Sclafani, assessore al turismo del comune di Marineo – con la notte dell’infiorata, che vedrà sul palco di piazza della Repubblica il concerto dal titolo “Non Gioco Più – Mina Songbook “con due straordinari protagonisti Giuseppe Milici e Daria Biancardi”.





In collaborazione con il Sicilia Jazz festival on tour due appuntamenti da non perdere: il 1 luglio, alle 21,30, in piazza Castello, con il concerto del chitarrista Francesco Buzzurro, “Musica contro le guerre” dedicato al genocidio di Gaza. Il secondo appuntamento sarà il 4 luglio, sempre alle 21,30, in piazza Castello, con Bandisticamente uno strepitoso progetto musicale di Giacomo Tantillo dedicato alle bande.

“Ringrazio l’amministrazione comunale per aver approvato in toto il progetto musicale che ho preparato. È un festival di qualità dove davvero tutte le forme musicali sono rappresentate da artisti di grande spessore”, spiega il direttore artistico del festival, Angelo Butera.

La rassegna entrerà nel vivo il 5 agosto, alle 21,30, con Simona Molinari con“Kairos”, un viaggio musicale che passa da Lucio Dalla a Ella Fitzgerald a De Gregori.

Il 6 agosto, alle 21,30 sarà la volta di Anna Bonomolo e del progetto “Jazz in Progress” dove la cantante rivisita i generi pop, blues e soul e jazz, accompagnata da Diego Spitaleri al piano, Luciano Monterosso all’armonica blues, Davide Femminino al basso, Germano Seggio alla chitarra e Sebastiano Alioto alla batteria.

Il 7 agosto, alle 21,30 la rassegna prosegue con il violinista Francesco Nicolosi e il suo “Omaggio al cinema italiano”. La formazione dell’ensemble è composta da Francesco Nicolosi (violino), Piera Grifasi (voce), Antonio Putzu (sax soprano, clarinetto e flauti), Raul Perna (piano), Giulio Vinci (tastiere), Ago e Cetta Rio (ballerini) e tra i brani previsti in programma il pubblico avrà modo di ascoltare C’era una Volta il West, il Postino, Nuovo Cinema Paradiso e tanti altri ancora.





L’8 agosto “Colazione di Tiffany” con Giuliana Di Liberto alla voce e ai fiati Giacomo Tantillo e Claudio Giambruno. Il progetto parte dalla celebre Moon River cantata da Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany per poi divenire un omaggio a tutte le grandi cantanti americane del secolo scorso.

Il 9 agosto sarà la volta del cantautore Ernesto Marciante con“Voci d’autore”, un viaggio alla riscoperta delle opere di grandi compositori della musica moderna attraverso il racconto delle storie che ne hanno ispirato la scrittura, che include Sergio Endrigo, Lucio Dalla, Lucio Battisti, Ivano Fossati e successi di artisti internazionali da Sting ai Beatles.





Il 10 agosto, il cantautore Alessio Bondì con “Runnegghié”, il suo quarto album che vede un mondo sonoro fatto di estremi opposti, denso di atmosfere violente e dolci, cupe e gioiose, con accenni al mondo della tradizione, ravvivati da un sentire contemporaneo.

La rassegna si concluderà l’11 agosto, con Giovanni Caccamo e il suo omaggio a Franco Battiato. Caccamo è vincitore della 65esima edizione del Festival di Sanremo nella sezione nuove proposte, ma anche del premio della critica Mia Martini e del premio della sala stampa Lucio Dalla, ed è anche la nuova scommessa della Sugar, l’etichetta discografica indipendente più importante d’Italia, che negli anni ha portato al successo alcuni dei più grandi nomi della musica italiana come Andrea Bocelli, Negramaro, Elisa, Malika Ayane, Raphael Gualazzi.

Info e prenotazioni:

I biglietti sono acquistabili nel circuito Tickettando o al botteghino in piazza Castello.

Il costo del singolo biglietto è di 10 euro, più diritto di prevendita.

Luogo: Marineo, Marineo Piazza Castello, PALERMO, PALERMO, SICILIA

