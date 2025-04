Polemista e attaccabrighe online, ma anche una mamma che impone delle regole ai figli, anche a costo di andare contro il giudizio dei benpensanti.

La TikToker Emma Guiducci sfoga tutta la sua energia dirompente nella puntata 75 di “Egoriferiti”, il podcast, su YouTube e Spotify, disponibile tutti i giovedì dalle 21.

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=9FxIOzzoepg

SPOTIFY: https://open.spotify.com/episode/18YBo4HdRQRfevR7V90L2t?si=3cbb3e540b224355





“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero del proprio essere.

Diventata popolare grazie a una serie di video caustici sul social network TkTok, dove accusava i docenti di scuola di lasciare troppi compiti ai figli, Emma nell’intervista è tornata nuovamente alla carica sul tema: «Potere riempirli di compiti i bambini – ha detto – ma preferisco fargliene fare pochi bene e mandarli a letto rigorosamente alle 20,30, che farli fare tutti di malavoglia e impazzire dietro i professori fino a mezzanotte»





Anche Emma Guiducci ha contribuito alla ironica raccolta fondi che Egoriferiti promuove, con un salvadanaio personalizzato, per avere come ospite il comico palermitano Toni Matranga, del duo Matranga e Minafò, che ha chiesto agli autori del programma ben 10 mila euro di compenso per partecipare a una puntata del podcast. Una raccolta che continua quindi, anche dopo la denuncia per diffamazione fatta dallo stesso Toni Matranga nei confronti degli autori del podcast.

